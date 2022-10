Kurz informiert: Dürre, Tesla Semi Truck, Linux, Super Mario Bros.

Extreme Dürre in Europa alle 20 Jahre wahrscheinlich

Als Folge des Klimawandels müssen West- und Mitteleuropa alle 20 Jahre mit extremen Dürren wie in diesem Sommer rechnen – selbst wenn sich die Erde nicht weiter erwärmen würde. Zu diesem Schluss kommt eine Gruppe aus gut 20 internationalen Forscherinnen und Forschern, die unter anderem Wetterdaten aus der vorindustriellen Zeit mit jenen von heute verglichen hat. Demnach sind die Dürren in West- und Mitteleuropa nach etwa 1,2 Grad menschengemachter Erderhitzung mindestens drei- bis viermal wahrscheinlicher geworden. Der diesjährige Sommer war einer der heißesten jemals gemessenen in Europa mit insgesamt mehr als 24.000 Hitzetoten. Mit jeder weiteren Zunahme der Erderwärmung würden Dürren häufiger und intensiver, mahnen die Forschenden.

Tesla Semi Truck geht in Produktion

Teslas Semi Truck war schon für 2019 angekündigt. Nach jahrelanger Verzögerung – unter anderem durch die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die Lieferketten der Automobilzulieferer – beginnt nun die Serienproduktion des E-Lkw mit erster Lieferung noch in diesem Jahr. Laut Tesla-Chef Elon Musk sollen die ersten Trucks am 1. Dezember an den Getränkekonzern Pepsi gehen. Ob Tesla auch genug Komponenten für den kontinuierlichen Bau der Fahrzeuge hat ist unklar, denn in den automobilen Lieferketten läuft längst noch nicht wieder alles rund. Bei dem für Pepsi in Aussicht gestellten Sattelschlepper handelt es sich um die Version mit einer Reichweite von 800 Kilometern. Eine zweite Version mit einer geringeren Reichweite von 480 Kilometern soll später folgen.

Linux-Kernel könnte Displays beschädigen

Der Linux-Kernel 5.19.12 enthält einige Änderungen, die auf Laptops mit Intel-Prozessoren mit integrierter GPU den Bildschirm beschädigen könnten. Wer Linux auf Laptops mit im Intel-Prozessor integrierter Grafiklösung nutzt, sollte also um diesen Kernel einen weiten Bogen machen und gegebenenfalls rasch auf den jetzt veröffentlichten Kernel 5.19.13 aktualisieren. Sonst könnte das Display beschädigt werden. Auch der kürzlich veröffentlichte Kernel 6.0.0 soll den Fehler nicht enthalten und kann als Update-Pfad genutzt werden.

Erster Trailer für „Super Mario Bros.“

Nintendo und Universal Pictures haben einen ersten Trailer zum kommenden "Super Mario Bros." veröffentlicht. Das zweiminütige Video zeigt erst die destruktiven Kräfte von Bösewicht Bowser, bevor Mario eingeführt wird – gesprochen von Chris Pratt. Fans hatten dem ersten Auftritt von Chris Pratt als Mario lange entgegengefiebert. Die Reaktionen auf seine Stimme sind gemischt: Manche Nintendo-Anhänger sind enttäuscht, andere hatten schlimmeres befürchtet. Durchweg gut kommt in der Community Jack Black als Bowser weg.

