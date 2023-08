Kurz informiert: Durchsuchungen, "Starfield"-Leaker, Toyota, Microsoft

Durchsuchungen bei Radio Dreyeckland waren rechtswidrig

Die Durchsuchungen bei Radio Dreyeckland im Januar waren rechtswidrig. Das Landgericht Karlsruhe hat der Beschwerde des unabhängigen Senders und der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., kurz GFF, gegen die im Januar erfolgte Polizeirazzia stattgegeben. Die Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte die Redaktionsräume des nicht-kommerziellen Senders Radio Dreyeckland sowie die Wohnungen eines Redakteurs und des Senderverantwortlichen durchsuchen lassen, weil Radio Dreyeckland in einem Artikel die Archivseite der 2017 verbotenen Internetplattform linksunten.indymedia verlinkt hatte. Darin sahen die Behörden eine strafbare Unterstützung einer verbotenen Vereinigung. Durch die Durchsuchungen und die Beschlagnahme von Laptops seien mehrere Grundrechte wie die Rundfunkfreiheit verletzt worden, stellte das Gericht nun fest. Die Staatsanwaltschaft muss die bei den Durchsuchungen gefundenen Daten löschen.

Kurz informiert – auch als Podcast

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

"Starfield"-Leaker kommt vor Gericht

Ein US-Amerikaner, der ein 45-minütiges Gameplay-Video von "Starfield" ohne Erlaubnis ins Netz gestellt hat, muss sich vor Gericht verantworten. US-Behörden werfen dem 29-Jährigen vor, 67 Kopien des Rollenspiels aus einem US-Warenhaus der Logistikfirma Vantiva entwendet zu haben. Diese gestohlenen Disc-Kopien von "Starfield" soll der Mann genutzt haben, um ein 45-minütiges, abgefilmtes Video von "Starfield" ins Netz zu stellen. Der Gameplay-Leak verbreitete sich auf zahlreichen Plattformen im Netz, bevor Rechteinhaber Zenimax ihn von den bekanntesten Plattformen entfernen lassen konnte. Laut dem Spielemagazin Polygon muss der Leaker am 8. September vor Gericht erscheinen – wenige Tage, nachdem "Starfield" auch öffentlich verfügbar wird.

Technisches Problem stoppt Toyotas Autoproduktion in Japan

Beim japanischen Autohersteller Toyota hat ein technisches Problem zu einem erheblichen Produktionsausfall in Japan geführt. Wie der Konzern bekannt gab, wurde der Betrieb von 28 Produktionslinien in allen seinen 14 Montagewerken in Japan unterbrochen. Ursache sei ein Problem im Computersystem zur Verwaltung der Teilebestellung, weshalb seit Dienstagmorgen die für die Produktion erforderlichen Teile nicht mehr beschafft werden könnten. Wann die Störung behoben sein wird, kann Toyota bisher nicht absehen. Das Unternehmen nimmt nicht an, dass hinter dem Problem ein Cyberangriff steckt.

Microsoft-Angebot mit unbegrenztem OneDrive-Speicher verschwunden

Noch vor Dropbox hat auch Microsoft ein Angebot mit grenzenlosem Cloudspeicher abgeschafft, das anders als der Konkurrent aber nicht öffentlichkeitswirksam erklärt. Lediglich aus Sicherungen der Preisübersicht in der Wayback Machine des Internet Archives geht hervor, dass "OneDrive for business (Plan 2)" wohl seit Anfang August nicht mehr angeboten wird. Darin war für Abonnements mit mindestens fünf Nutzern bei einem Monatspreis von 10 US-Dollar pro Nutzer "unbegrenzter persönlicher Cloudspeicher" vorgesehen. Mit dem Wegfall des Angebots bieten die verbleibenden Alternativen lediglich 1 TByte pro Nutzer.

(alsc)