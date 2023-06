Kurz informiert: E-Motor, Hardware-Export, Gravitationswellen, The Cycle

Luftfahrt: Leichter E-Motor vorgestellt

Anzeige

Zu schwere E-Motoren sind ein Problem in der elektrischen Luftfahrt. Forscher des MIT haben nun einen vergleichsweise leichten und leistungsstarken Megawatt-Flugmotor entwickelt. Für große Passagierflugzeuge sind laut NASA-Studie Antriebe mit einer Leistungsdichte von mindestens 12 Kilowatt pro Kilogramm nötig, ähnlich wie aktuelle Gasturbinen. Ihr Aggregat bringe es auf 17 kW/kg, schreiben die Forscher in ihrem Paper. Die wichtigsten elektrischen Komponenten haben die MIT-Forscher nach eigenen Angaben bereits hergestellt. Zusammengebaut soll der Motor gut 57 Kilogramm wiegen. Sind die ersten beiden Prototypen fertig, sollen sie auf einer gemeinsamen Welle gegeneinander arbeiten – einer als Motor, der andere als Generator.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

USA wollen Hardware-Export nach China weiter beschränken

Die US-amerikanische Regierung will angeblich die Einschränkungen für den Export von Hardware nach China ausweiten. Das soll insbesondere die Firma Nvidia betreffen, die speziell für den chinesischen Markt abgewandelte Varianten ihrer GPU-Beschleuniger A100 und H100 aufgelegt hat. Das Wall Street Journal will aus Regierungskreisen erfahren haben, dass das US-amerikanische Handelsministerium bereits im Juli 2023 die Exporte nach China weiter einschränken könnte. Schnelle GPU-Beschleuniger wären dann primär im Grauhandel zu bekommen: Laut The Register verkaufen etwa Hongkonger Importeure schon heute A100-Karten zu verdoppelten Preisen von umgerechnet fast 20.000 US-Dollar – in kleinen Mengen und ohne jegliche Garantieleistungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Forschungsteams finden Gravitationswellen-Hintergrund

Forschungsteams in aller Welt haben mit gewissermaßen "galaxiegroßen" Observatorien unabhängig voneinander die bislang überzeugendsten Hinweise auf einen sogenannten kosmischen Hintergrund aus Gravitationswellen gefunden. Das haben die an der Forschung beteiligten Institutionen jetzt parallel publik gemacht. Damit eröffne sich ein komplett neuer Zugang zur Erforschung des Universums. Die Gravitationswellen bei extrem niedrigen Frequenzen im Nanohertz-Bereich dürften demnach auf Paare extrem massereiche Schwarzer Löcher zurückgehen, die sich im Zentrum verschmelzender Galaxien befinden. Die jetzt vorgestellten Funde sind der nächste Meilenstein für die noch recht junge Gravitationswellen-Astronomie.

Anzeige

Yager stellt „The Cycle“ ein

Das Berliner Entwicklerstudio Yager stellt seinen 2022 erschienen Online-Shooter "The Cycle: Frontier" ein. Die Server werden am 27. September heruntergefahren, teilte Yager mit – danach ist "The Cycle" nicht mehr spielbar. Schon jetzt werden in den Stores die Möglichkeiten entfernt, Geld für Ingame-Transaktionen des Free2Play-Spiels auszugeben. Wer in den vergangenen zwei Wochen Geld für Ingame-Gegenstände ausgegeben hat, kann eine Rückerstattung beantragen. "The Cycle" sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schreibt das Studio in einem Blog-Eintrag. Der Launch sei zunächst erfolgreich gewesen. Doch dann seien die Spielerzahlen zusammengebrochen, was unter anderem an Cheatern gelegen habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(alsc)