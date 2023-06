Kurz informiert: E-Rezept, Reddit, Luftlöcher, "Diablo 4"

E-Rezept mit elektronischer Gesundheitskarte einlösbar

Nach Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sollen sich E-Rezepte ab dem 1. Juli über die elektronische Gesundheitskarte einlösen lassen. Dabei schickt der Arzt oder die Ärztin das E-Rezept über die Telematikinfrastruktur – das Gesundheitsnetz – an den E-Rezept-Fachdienst. Dafür ist unter anderem jedoch Voraussetzung, dass die Ärzte das E-Rezept auch umsetzen und auch die Apotheke "E-Rezept-ready" ist und es keine technischen Störungen oder TI-Ausfälle gibt. Lauterbach erhofft sich mit dem Einlöseweg über die elektronische Gesundheitskarte einen deutlichen Digitalisierungsschub.

Reddit: Blackout geht weiter

Im Zuge der breiten Blockade von Unterbereichen des beliebten Social-News-Aggregators Reddit ist die gesamte Seite am Montag für Stunden in die Knie gegangen. Mit dem Blackout von Reddit protestieren die Moderatoren und Moderatorinnen der Seite gegen Pläne für eine neue API-Bepreisung. Reddit macht API-Zugriffe kurzfristig ab Juli so teuer, dass beliebte Dritt-Anwendungen ihren Dienst einstellen müssen, darunter Apollo, rif is fun, Sync und Relay. Die werden aber vor allem auch von den Moderationsteams der Subreddits besonders fleißig genutzt. Der Protest soll eigentlich nur noch bis Dienstagabend andauern, viele Subreddits könnten aber auch länger nicht einsehbar bleiben, denn bislang gibt es von Reddit keine Anzeichen, dass auf die Forderungen eingegangen wird.

Klimaerwärmung sorgt für mehr „Luftlöcher“

Die Klimaerwärmung sorgt bereits seit Jahrzehnten dafür, dass Flugzeuge auf immer mehr Turbulenzen treffen – die von Passagieren unter anderem als "Luftlöcher" wahrgenommen werden. Das haben Forscher der Universität Reading herausgefunden und ermittelt, dass vor allem die Route zwischen Nordamerika und Europa betroffen ist, eine der verkehrsreichsten überhaupt. An einem typischen Punkt dort würden inzwischen jedes Jahr über 27 Stunden an heftigen Klarluftturbulenzen gemessen, das seien 55 Prozent mehr als 1979. Als Klarluftturbulenzen werden starke Luftbewegungen bezeichnet, die sich ohne sichtbare Wolkenbewegungen abspielen. Das Team fordert, jetzt Vorkehrungen zu treffen.

„Diablo 4“ ist erfolgreichstes Blizzard-Spiel

Activision Blizzards "Diablo 4" hat in den ersten 5 Tagen seit dem Verkaufsstart am 6. Juni 666 Millionen US-Dollar eingespielt. Das sei - laut Blizzard - der erfolgreichste Launch in der Geschichte des Entwicklerstudios – sowohl im Blick auf die Verkaufszahlen als auch auf den Umsatz. "Diablo 4" soll über Jahre weiterentwickelt und mit neuen Inhalten versorgt werden. Bei der Finanzierung hilft ein Ingame-Shop, in dem man kosmetische Items und Battle Passes kaufen kann. Über diese Mikrotransaktionen will Blizzard regelmäßige Einkünfte auch nach dem Launch generieren.

