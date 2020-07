Kurz informiert: E-Tankstellen, Continental, Homeoffice, Wacken

Aral plant Ultra-Schnellladestationen an seinen Tankstellen

Aral will führender Anbieter von ultraschnellen Ladestationen werden. Daher sollen in den nächsten zwölf Monaten an einigen Tankstellen in Deutschland gut hundert Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW errichtet werden. Die geplanten Ladesäulen will Aral in Eigenregie betreiben und ausschließlich mit Ökostrom speisen. Allerdings räumt Aral einschränkend ein, die Ladestationen würden jeweils nur errichtet, "wenn sich dort ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell realisieren lässt". An rund dreißig Tankstellen sollen jeweils zwei Säulen mit je zwei Ladepunkten ans Netz gehen, vorwiegend an Autobahnen, Bundesstraßen und in Großstädten.

Neuer Supercomputer soll Entwicklungsarbeit bei Continental beschleunigen

Der Autozulieferer Continental hat einen eigenen Supercomputer in Betrieb genommen, um die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen und Roboterwagen-Software zu beschleunigen. Die Anlage bei Frankfurt läuft mit Technik des US-Computerkonzerns Nvidia. Dank dem Supercomputer können Systeme auf Basis künstlicher Intelligenz schneller mit großen Mengen Daten angelernt werden. Auf ihm können aber auch Simulationen laufen, die zum Teil Testfahren ersetzen. So könne man zum Beispiel eine Straße bei Sonnenschein abfahren und dann für die Sensoren Regen oder Schnee simulieren. Das beschleunige zum einen die Entwicklung und spare zum anderen Kosten.

Noch ein Jahr Homeoffice für Google-Mitarbeiter

Google stellt sich auf noch ein Jahr Heimarbeit in der Corona-Krise ein. Der Schritt solle den Mitarbeitern mehr Flexibilität für die kommenden zwölf Monate erlauben, schrieb Firmenchef Sundar Pichai in einer E-Mail an die Mitarbeiter. Bislang hatte Google geplant, dass zum Jahresende alle Mitarbeiter in ihre Büros zurückkehren. Andere Tech-Unternehmen wie Twitter gaben ihren Mitarbeitern bereits die Freiheit, auch nach dem Ende der Corona-Krise weiter uneingeschränkt von zuhause arbeiten zu dürfen.

Heavy Metal im Online-Festival

Der bange Blick auf die Wetter-App bleibt dieses Jahr aus: Erstmals in 30 Jahren findet das weltbekannte Heavy-Metal-Festival Wacken nur online statt. Am Mittwoch beginnt das Digital-Event als Ersatz für das wegen der Corona-Pandemie abgesagte Festival in Schleswig-Holstein. Die Musiker sollen dabei live spielen, werden in Echtzeit mit präzisem Kamera-Tracking abgefilmt und direkt in ein virtuelles Set integriert. Auch die Fans sollen nicht nur Zuschauer sein, sondern durch Mitmachprogramme und Interaktionen eingebunden werden.

