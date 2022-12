Kurz informiert: EU-Gaspreisdeckel, Covid-19-Apps, H-Hotels, SBF

EU-Gaspreisdeckel verabschiedet

Nach monatelangem Streit steht kurz vor Weihnachten der europäische Gaspreisdeckel. Die für Energie zuständigen EU-Minister einigten sich auf einen Mechanismus, der den Gaspreis ab einer bestimmten Höhe an die internationalen Preise für Flüssiggas koppelt. Es handele sich nicht um einen festen, sondern um einen dynamischen Deckel, hieß es aus Verhandlungskreisen. Das Vorhaben betrifft grundsätzlich Großkunden, die am TTF handeln – nicht Endverbraucher, wie etwa bei der Gaspreisbremse der Bundesregierung. Deutschland konnte verschiedene Sicherheitsmaßnahmen durchsetzen, um Versorgungsengpässen vorzubeugen. So soll der Mechanismus außer Kraft gesetzt werden, wenn der Gasverbrauch steigt, wenn der Handel mit Gas zwischen den Mitgliedstaaten abnimmt, wenn es Probleme bei der Versorgung gibt oder Risiken an den Finanzmärkten auftreten.

Covid-19-Apps für Überwachung benutzt

Fast drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie wird deutlich, wie weltweit Daten, die vorgeblich für Zwecke der öffentlichen Gesundheit gesammelt werden, von Behörden und Geheimdiensten ausgewertet werden. Die Nachrichtenagentur AP hat Beispiele aus mehreren Ländern zusammengetragen, um das ganze Ausmaß zu beleuchten. So gibt es Berichte aus China, denen zufolge die dortige Corona-App dafür benutzt wurde, die Anreise zu Protesten zu verhindern. In Indien wiederum würde Technik zur Kontrolle von Masken jetzt von Strafverfolgungsbehörden benutzt und in Israel sollen Menschen mithilfe von Telefonüberwachung drangsaliert worden sein, die eigentlich für die Corona-Bekämpfung benutzt werden sollte.

Cyberattacke auf H-Hotels

Unbekannte Angreifer sind in die IT-Systeme des Hotelbuchungsanbieters H-Hotels eingedrungen. Im Anschluss soll es zu Einschränkungen bei der digitalen Kommunikation gekommen sein. Wie H-Hotels in einem Statement versichert, gebe es derzeit den involvierten IT-Forensikern zufolge keine Hinweise darauf, dass die Angreifer Zugriff auf persönliche Daten von Kunden hatten. Auch Buchungen sollen von dem Vorfall nicht beeinträchtigt gewesen sein. Sollten doch Kundendaten abgeflossen sein, will die Hotelgesellschaft Betroffene kontaktieren.

SBF stimmt Auslieferung an die USA zu

Sam Bankman-Fried, kurz SBF, ehemaliger Chef der mittlerweile bankrotten Kryptobörse FTX, wird offenbar von den Bahamas an die USA ausgeliefert. Angaben von zwei seiner Anwälte zufolge soll er einer Auslieferung an die Vereinigten Staaten zugestimmt haben. Dort wird ihm Betrug vorgeworfen. Bei einer Verurteilung in allen acht Anklagepunkten drohen ihm bis zu 115 Jahren Haft. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

