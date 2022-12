Kurz informiert: EU-Richtlinien zu Kritis, Deutsche Bahn, USB-C, Elden Ring

Risikobewertung & Stresstest: EU verschärft Regeln für kritische Infrastrukturen

Der Schutz kritischer Infrastrukturen – kurz Kritis – soll in der EU verbessert werden. Der Ministerrat hat dazu eine Richtlinie zur Stärkung der Resilienz kritischer Einrichtungen sowie eine Empfehlung gebilligt, die auf einem Aktionsplan der EU-Kommission basiert. Kritis-Betreiber müssen demnach künftig in der Lage sein, hybride Angriffe, Naturkatastrophen infolge des Klimawandels, terroristische Bedrohungen und Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie Pandemien möglichst zu verhindern, die Bürger vor den Auswirkungen zu schützen und entsprechende Krisensituationen gegebenenfalls zeitnah zu bewältigen. Die neuen Vorgaben gelten für elf Sektoren. Dazu gehören Energie, Verkehr, Banken, Finanzmarkt, digitale Infrastrukturen, Gesundheit, Trink- und Abwasser, die Produktion und der Vertrieb von Lebensmitteln sowie Komponenten der Raumfahrt.

Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ist fertig

Eine Viertelstunde sparen Bahn-Reisende zwischen Stuttgart und München durch die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Mit dem Fahrplanwechsel wird sie für Züge offiziell freigegeben. Abseits der Kosten von knapp vier Milliarden Euro sind viele Hoffnungen mit dem Projekt verbunden. Die Fahrzeitverkürzungen gingen deutlich über Stuttgart und Ulm hinaus, so die Bahn. Die Strecke sei zudem Voraussetzung für den Halbstundentakt in deutsche Metropolen. Während die 60 Kilometer lange Neubaustrecke fertig ist, lässt Stuttgart 21 auf sich warten. Deshalb könne der Bau zwischen Wendlingen und Ulm seine Vorteile in Summe erst ab 2025 mit der geplanten Fertigstellung des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs ausspielen, teilten Bahn und Land mit.

Die Uhr tickt: USB-C ist ab 28.12.2024 vorgeschrieben

Das einheitliche Ladekabel für Elektrogeräte in der EU hat einen festen Termin bekommen. Ab 28. Dezember 2024 müssen alle neu auf den Markt kommenden mobilen elektronischen Geräte mit einer USB-C-Buchse ausgestattet sein, wenn sie per Kabel aufgeladen werden. Das hat die Europäische Union mit der Veröffentlichung einer verbindlichen Direktive jetzt offiziell festgezurrt. Das gilt zunächst für Smartphones, Tablets, tragbare Lautsprecher, Digitalkameras, Kopfhörer, Headsets, mobile Spielkonsolen, E-Reader, Tastaturen, Computermäuse, tragbare Navigationssysteme und die Ladeboxen von In-Ear-Kopfhörern. Ab April 2026 sollen USB-C-Anschlüsse dann auch für Notebooks Pflicht werden. Geräte, die ausschließlich kabellos geladen werden, können allerdings auf USB-C verzichten.

Game Awards 2022: "Elden Ring" ist das Spiel des Jahres

"Elden Ring" ist bei den Game Awards 2022 als bestes Videospiel ausgezeichnet worden. Das Action-Rollenspiel vom japanischen Studio FromSoftware war als Favorit in den Abend gegangen und setzte sich gegen "A Plague Tale: Requiem", "God of War Ragnarök", "Horizon Forbidden West", "Stray" und "Xenoblade Chronicles" durch. Zusätzlich zum Hauptpreis gewann "Elden Ring" auch die Auszeichnungen für die beste Game Direction und die beste Art Direction. Der Preis für das beste Rollenspiel ging ebenfalls an "Elden Ring".

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(ssi)