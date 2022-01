Kurz informiert: Emissionsrechte, CES, Siemplify, Weltraumteleskop

Verkauf von Emissionsrechten spült Milliarden in Klimafonds

Seit 2021 wird auch auf Kraftstoffe und Heizgas eine CO₂-Abgabe erhoben. Der Verkauf von Emissionsrechten für das Treibhausgas Kohlendioxid hat dem Staat im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von 12,5 Milliarden Euro und damit einen Rekord beschert. Das Geld fließt in den Energie- und Klimafonds. Diese Einnahmen leisteten einen wichtigen Beitrag für die Umsetzung der Energiewende, finanzierten Klimaschutzprojekte und würden außerdem zur Entlastung der Verbraucher genutzt, sagte der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner. Damit werde gezeigt, dass Klimaschutz und sozialer Ausgleich Hand in Hand gehen könnten.

CES zeigt Technik-Neuheiten in Las Vegas

In Las Vegas hat die CES ihre Tore geöffnet. Die Technik-Messe steht im Schatten der Omikron-Variante. Viele große Aussteller wie Intel, Google oder General Motors hatten sich kurzfristig gegen eine Teilnahme entschieden. Diverse Neuheiten, die üblicherweise eine große Bühne bei der CES bekommen hätten, werden online vorgestellt – aber nicht alle. So hat der japanische Unterhaltungskonzern Sony auf seiner CES-Pressekonferenz bekanntgegeben, ein neues Unternehmen zu gründen: Die Sony Mobility Inc. soll sich künftig der Kommerzialisierung von E-Autos widmen. Sonys CEO Kenichiro Yoshida stellte in Las Vegas den Prototypen des Elektro-SUV Vision S vor.

Google übernimmt Siemplify

Google kauft für seinen Cloud-Geschäftszweig das in Israel ansässige Cybersicherheits-Start-up Siemplify zu einem bisher nicht näher genannten Betrag. Dies geht aus einem Beitrag im Google Cloud Blog hervor. Die Nachrichtenagentur Reuters will jedoch von mit dem Deal vertrauten Personen erfahren haben, dass Google rund 500 Millionen US-Dollar für den Sicherheitsspezialisten bezahlt. Als Grund für die Übernahme nennt Google die steigende Bedrohungslage durch Cyberangriffe auf Geschäftskunden, der man durch die Verstärkung des Sicherheitsteams von Google Cloud mit Siemplify begegnen will.

Sonnenschild des Weltraumteleskops aufgespannt

Der Sonnenschutzschild des Weltraumteleskops James Webb ist vollständig aufgespannt und eine der kompliziertesten Prozeduren beim Aufbau des Instruments im All damit abgeschlossen. Die dafür entwickelte Technik konnte auf der Erde nur eingeschränkt ausprobiert werden, weswegen die Anspannung besonders groß war. Nun beginnt der weitere Aufbau des Teleskops selbst. Dafür wird zuerst der Sekundärspiegel ausgeklappt und in Position gebracht, danach folgen die beiden Flügel des Hauptspiegels.

(igr)