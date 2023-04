Kurz informiert: Energiehungrige KI, Rekordstrafe, Seagate, Entlassungen, Atari

Wasserbilanz von KI-Modellen: Halber Liter Wasser pro Unterhaltung mit ChatGPT

KI hat eine durchwachsene Klimabilanz. Neben Strom benötigen die zum Training und Betrieb verwendeten Rechenzentren noch eine weitere, nicht minder kostbare Ressource: Wasser. Und der Verbrauch ist nicht zu unterschätzen, schreiben die Forscher der Universität von Kalifornien in Riverside in einem aktuellen Preprint-Paper. "Das Training von GPT-3 in einem von Microsofts modernen Hochleistungsrechenzentren in den USA könnte rund 700.000 Liter Wasser verbraucht haben", heißt es darin – was ungefähr der Produktion von 320 Tesla entspräche. Und für jede Unterhaltung mit ChatGPT, die durchschnittlich zwischen 20 und 50 Fragen umfasst, gehe ein guter halber Liter Trinkwasser drauf, schätzen die Forscher. Da Unternehmen wie OpenAI, Microsoft und Google keine offiziellen Angaben über den Strom- und Wasserverbrauch ihrer KI-Anwendungen machen, basieren praktisch alle Studien zu diesem Thema auf Schätzungen anhand verschiedener technischer Eckdaten.

Seagate: Rekordstrafe für Festplatten-Lieferungen an Huawei

Seagate hat den chinesischen Hersteller Huawei vom August 2020 bis zum September 2021 mit Festplatten beliefert, obwohl Huawei zuvor auf der US-Embargo-Liste gelandet war. Diese Entscheidung kommt Seagate nun teuer zu stehen: Die Firma zahlt eine Strafe in Höhe von 300 Millionen US-Dollar an das US-Handelsministerium. Das ist die größte Strafzahlung, die das Bureau of Industry and Security (BIS) innerhalb des US-Handelsministeriums jemals verhängt hat. Die Einigung mit Seagate erfolgte, bevor es zu einer Gerichtsverhandlung kam. Geschätzt wird, dass Seagate über 7 Millionen Festplatten im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar an Huawei verkauft und damit einen Gewinn von knapp 150 Millionen US-Dollar erzielt hat. Die Strafzahlung wäre somit doppelt so hoch wie der Gewinn.

Weitere Entlassungsrunde bei Meta: Jetzt trifft es Technik-Jobs

Meta Platforms hat diese Woche viele weitere Kündigungen verschickt. Diese sind Teil der im März verkündeten Entlassungen von 10.000 Leuten und betreffen jetzt auch Angestellte mit technischen Aufgaben. Vor einem Monat hatte Mark Zuckerberg Umstrukturierungen und Entlassungen in technischen Gruppen für Ende April angekündigt. Diese erfolgen nun eine Woche früher. Wie viele Techniker und Ingenieure das Unternehmen jetzt verlassen, erklärte die Facebook-Mutter nicht. Die Washington Post berichtet von rund 4000 Mitarbeitern, denen diese Woche gekündigt wurde.

Retro-Gaming: Atari kauft Rechte an klassischen Spielen

Atari wertet seinen Spielekatalog mit über hundert klassischen Retro-Games auf, die ursprünglich in den 80er- und 90er-Jahren erschienen sind. Zum Paket gehören Titel von den Studios Accolade, Infogrames und Microprose, teilte die Spielefirma mit. Konkret benannt werden die Reihen "Bubsy", "Hardball", "Demolition Racer" und "1942: Pacific Air War". Eine komplette Liste der Spiele hat Atari nicht veröffentlicht. "Viele dieser Titel sind Teil der Atari-Geschichte", lässt sich Unternehmenschef Wade Rosen in einer Pressemitteilung zitieren. Fans könnten erwarten, dass viele dieser Spiele neu verkauft werden, sowohl als Download als auch als Disc-Versionen. "In einigen Fällen werden diese Spiele sogar auf moderne Konsolen portiert", so Rosen.

