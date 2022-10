Kurz informiert: Energiekrise, Mediathek, Microsoft, James-Webb-Teleskop

"Wir sind nicht mehr von Russland abhängig"

"Wir haben uns von der Abhängigkeit befreit und gehen gut vorbereitet in den Winter", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag. Wladimir Putin, von dessen Gas insbesondere Deutschland abhängig gewesen sei, habe sich verrechnet, als er dachte, er könne uns erpressen. Vielmehr habe Deutschland in "Windeseile" alternative Importstrukturen aufgebaut. Dabei sei es immer noch wichtig, dass in Deutschland 20 Prozent Erdgas eingespart wird. Auch müssten die Sicherheitsbehörden wie Bundespolizei und das Bundeskriminalamt alles dafür tun, um gemeinsam mit den Betreibern die kritischen Infrastrukturen zu schützen. Zudem arbeite die Regierung an einem Gesetz zum besseren Schutz kritischer Infrastruktur, erklärte Scholz.

Eine Mediathek aller Öffentlich-Rechtlichen

Der Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks, Jörg Schönenborn, spricht sich für eine große Mediathek mit allen öffentlich-rechtlichen Sendern aus. Am Rande der Medientage in München erläuterte er seine Vision davon, dass die Öffentlichkeit eine Adresse für gute, wertvolle öffentlich-rechtliche Inhalte hat. Auf diesem großen Portal könne jeder Sender sein eigenes Angebot haben, wie das ZDF, Arte oder sein WDR. Die Plattform soll nach Ansicht Schönenborns darüber hinaus auch "anderen Playern etwa aus dem Kulturbereich" Raum geben.

Microsoft will Mobile-Store aufbauen

Microsoft will mithilfe von Activision Blizzard einen eigenen Mobil-Store als Alternative zu den Angeboten von Google und Apple aufbauen. Das zeigen aktuelle Dokumente, die das Unternehmen bei den britischen Kartellwächtern der Competition and Markets Authority eingereicht hat. Mithilfe der großen Communities von Activision Blizzard könne man den Xbox Store auch auf Mobilgeräte ausweiten, schreibt Microsoft und präsentiert sich damit als offene Alternative zu den weitgehend abgeriegelten Stores von Apple und Google. Offensichtlich möchte Microsoft damit Kartellwächter gnädig stimmen, die die geplante Übernahme von Activision-Blizzard noch kritisch sehen.

Teleskop zeigt "Säulen der Schöpfung"

Das Weltraumteleskop James Webb hat mit den "Säulen der Schöpfung" jetzt jene Konstellation vor dem Zentrum der Milchstraße abgebildet, die auf der wohl bekanntesten Aufnahme des Vorgängers Hubble zu sehen ist. Die jetzt öffentlich gemachte Webb-Aufnahme zeigt das Gebiet aus dichtem Gas und Staub regelrecht dreidimensional. Die dort gerade entstehenden Sterne erscheinen pink, rot und purpur, erklärt die NASA. Das Weltraumteleskop konnte viel mehr der noch entstehenden Gestirne abbilden, weswegen Forscher und Forscherinnen damit jetzt ihre Modelle zur Sternentstehung prüfen und überarbeiten könnten.

