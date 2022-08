Kurz informiert: Energiekrise, Pimmelgate, Intel, Online-Karte für Bahnfahrten

Grüne und FDP zanken über Atomkraft, Söder für Fracking im Norden

In der Debatte über die Verlängerung der Laufzeiten der in Deutschland verbliebenen Atomkraftwerke stellt sich die Parteispitze der Grünen gegen Forderungen des Koalitionspartners FDP. Nachdem sich der Parteichef der Liberalen Christian Lindner am Wochenende erneut dafür ausgesprochen hatte, die AKW weiterzubetreiben, erwiderte die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang, Lindner wolle damit einen Wiedereinstieg in die Atomkraft. "Und das wird es mit uns auf jeden Fall nicht geben."

In Richtung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) schrieb Lang auf Twitter, "sinnvoller als Fracking im Norden wäre Windkraft in Bayern". Damit antwortete sie auf eine Anregung Söders, eigene Gaskapazitäten zu nutzen. Es sei sinnvoll zu prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gebe. Solche Kapazitäten gebe es vor allem in Niedersachsen. Der dortige Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwiderte Söder auf Twitter in ähnlichem Wortlaut wie Lang: "Wie wär's mit Windkraft in Bayern?"

Pimmelgate-Ermittlungen sind eingestellt

Die Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Hassrede nach dem an Hamburgs Innensenator Andy Grote gerichteten Tweet "Du bist 1 Pimmel" sind vor Monaten eingestellt worden. Das hat zuerst das Hamburger Abendblatt berichtet. Die harsche Reaktion auf den Tweet hatte vergangenen September für Aufregung gesorgt, als es um 6 Uhr morgens eine Hausdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Autor gegeben hat. An Grote wurde im Internet daraufhin massiv Kritik geübt, #Pimmelgate eroberte binnen weniger Stunden Platz 1 bei den Twitter-eigenen Deutschland-Trends. Wegen fehlenden öffentlichen Interesses an einer Strafverfolgung wurden die Ermittlungen eingestellt, schreibt nun der NDR.

Intel will sich in Magdeburg niederlassen

Der US-Chiphersteller Intel hofft beim Bau seiner neuen Halbleiterwerke in Magdeburg auf einen frühzeitigen Beginn im nächsten Jahr. "Wir planen den Spatenstich im ersten Halbjahr 2023 und sind optimistisch, dass auch in diesem Zeitraum der EU Chips Act verabschiedet wird", sagte der Personalchef von Intel in Deutschland, Bernd Holthaus, der Deutschen Presse-Agentur.

Bahn fahren: Online-Karte zeigt, was in fünf Stunden möglich ist

Wer sich immer schon mal gefragt hat, wie weit er oder sie von einem bestimmten Bahnhof aus binnen fünf Stunden kommt, muss dafür nicht mehr einzelne Verbindungen prüfen, sondern kann dies jetzt einfach mit einem Klick im Netz nachschauen. Ein Entwickler aus Paris, der sich bei Twitter Benjamin Td nennt, hat eine Website gebaut, auf der eine sogenannte Isochronenkarte anzeigt, was auf der Schiene möglich ist. Um Bahnhöfe auszuwählen, genügt es, mit der Maus darüberzufahren.

Bei Isochronen handelt es sich um Linien gleicher Zeit oder des gleichen Eintritts eines Ereignisses. Isochronenkarten werden deshalb auch Erreichbarkeitskarten genannt. Optisch ähnelt das Ganze einer Heatmap, wobei rote Bereiche binnen einer Stunde und schwach gelbe in fünf Stunden zu erreichen sind.

(mack)