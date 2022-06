Kurz informiert: Energiepolitik, Ukraine, Lootbox, NASA

Lob und Kritik an Energiepolitik

Die deutsche Energiewirtschaft ist im Großen und Ganzen mit den "Osterpaket" genannten Gesetzentwürfen der Bundesregierung, mit denen die erneuerbaren Energien vorangebracht werden sollen, zufrieden. Die im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft organisierten Unternehmen haben aber auch einiges auszusetzen: So erscheine es unverständlich, warum Biomethan und Wasserkraft als Erneuerbare-Energien-Technik neue Fesseln anlegt würden, warum es beim Thema Artenschutz immer noch keinen echten Durchbruch gebe und warum beim wichtigen Thema Beschleunigung die Verteilnetze nicht vorkämen, kritisierte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

US-Militär hackt zugunsten der Ukraine

Der für die elektronische Kriegsführung verantwortliche US-General Paul Nakasone hat bestätigt, dass die Vereinigten Staaten im Ukraine-Krieg offensiv, defensiv und zur Informationsgewinnung Hacking-Operationen durchführen. Außerdem ergänzte er, dass Spezialisten bis kurz vor Kriegsbeginn in der Ukraine anwesend waren, um nach Cyberbedrohungen zu jagen und dem Land bei der Cyberabwehr zu helfen. Die Möglichkeit, Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen, und sicherstellen zu können, dass die wahr sind, zur rechten Zeit kommen und Konsequenzen haben, sei sehr wirkungsvoll in dieser Krise, so Nakasone.

Regulierung von Lootboxen gefordert

Gemeinsam mit 19 weiteren Verbraucherschutzorganisationen aus Europa ruft der Norwegian Consumer Council, kurz NCC, zur Regulierung von Lootboxen auf. Dazu stellte der NCC eine Studie vor, laut der Lootboxen bei Konsumentinnen und Konsumenten etwa Glücksspielsucht fördern könnten. Entwickler von Videospielen mit Lootboxen setzen darauf, dass User mehrere Lootboxen kaufen, bis sie endlich die gewünschten Gegenstände erhalten. Der NCC fordert die Gesetzgeber dazu auf, irreführende Design-Elemente in Lootbox-Videospielen zu verbieten und Zahlungen für die Beutekisten nur mit echtem Geld zu gestatten. Außerdem sollen mögliche Algorithmen, die das Kaufverhalten von Nutzerinnen und Nutzern beeinflussen sollen, offengelegt werden. Sollten diese Schritte zu keiner Verbesserung führen, sollte ein generelles Verbot von Lootboxen in Betracht gezogen werden.

NASA bestellt Raumanzüge

Die NASA will die nächste Generation von Raumanzügen für die Mondmissionen doch nicht selbst herstellen, sondern hat jetzt welche bei zwei US-Unternehmen bestellt. Axiom Space und Collins Aerospace sollen Anzüge entwickeln und herstellen, in denen Menschen Weltraumspaziergänge im Erdorbit und Aktivitäten auf der Oberfläche des Mondes durchführen können. Damit sollen auch bemannte Missionen zum Mars vorbereitet werden.

