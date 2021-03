Kurz informiert: Exchange Server, Tinder, Nokia, Bird

Exchange-Server mit wenigen Klicks absichern

Mit dem jüngst von Microsoft veröffentlichten On-premises Mitigation Tool können Admins Exchange-Server mit wenigen Klicks innerhalb kürzester Zeit gegen die aktuellen Attacken absichern. Damit soll vor allem Admins geholfen werden, die mit Patch-Routinen noch nicht so vertraut sind. Das Tool ersetzt die Sicherheitspatches aber nicht. Seit Anfang März sorgen Attacken auf Exchange-Server weltweit für Furore. Hierzulande sind zehntausende Server betroffen und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die "IT-Bedrohungslage rot" ausgerufen.

Dating Apps mit Hintergrundcheck

Bei den Dating-Apps Tinder und Match soll es künftig einen Hintergrundcheck für interessierte Partner geben. So solle durch das Aussieben von Straftätern die Sicherheit der Nutzer erhöht werden, verkündete die Match Group. Zu dem Unternehmen gehören neben Tinder und Match unter anderem auch noch die Dienste OK Cupid und Hinge. Den Hintergrundcheck für Nutzer in den USA wird die Plattform Garbo übernehmen. Die Nonprofit-Organisation bietet Hintergrundprüfungen an, indem sie öffentliche Aufzeichnungen und Berichte über Gewalt oder Missbrauch sammelt. Die Match Group wird in den kommenden Monaten damit beginnen, die Funktionen für Garbo auf Tinder in den USA zu testen und auszubauen. Nutzerdaten werden nicht an Garbo weitergegeben, heißt es weiter.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Nokia baut Arbeitsplätze ab

Der Netzwerkausrüster Nokia will mit dem Abbau von bis zu 10.000 Arbeitsplätzen die Kosten deutlich senken. Die Einsparungen sollen bis Ende 2023 dauerhaft rund 600 Millionen Euro pro Jahr betragen, wie der finnische Konzern mitteilte. Mit dem eingesparten Geld sollen die Forschung und Entwicklung rund um 5G, digitale Infrastruktur und Cloud Computing vorangebracht werden.

E-Roller-Verleiher Bird investiert in Europa

Der US-amerikanische Elektro-Stehroller-Verleiher Bird nimmt 125 Millionen Euro für eine beschleunigte Expansion in Europa in die Hand. Die Präsenz auf dem Kontinent solle im Frühjahr und Sommer mit dem Verleihbeginn in mehr als 50 neuen Städten verdoppelt werden, teilte Bird am Dienstag mit. Um welche Städte es sich handelt, wurde noch nicht bekannt. In der Corona-Pandemie wurden auch in vielen deutschen Städten zusätzliche Fahrradwege eingerichtet. Bird sieht insgesamt in Europa viele Ansätze für die Umgestaltung von Städten und will dabei mitmischen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)