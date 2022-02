Kurz informiert: Extremismus, Klimaziele, Siltronic, Wordle

Spezialeinheit gegen Internet-Extremismus

Mit einer neuen Einheit will das Land Sachsen gegen Extremismus im Internet vorgehen. Im Februar werde eine Spezialeinheit mit mehr als einem Dutzend Experten online auf Streife gehen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes in Dresden. Ziel sei es, strafbare Inhalte sowie Informationen und Entwicklungen über Demonstrationen zeitnah aufzuspüren. Dabei soll die Einheit verstärkt soziale Netzwerke wie den Kommunikationsdienst Telegram durchforsten. Nach Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bei Telegram im vergangenen Dezember waren bereits die Ermittlungseinheiten Zentralstelle Extremismus Sachsen und Zentralstelle für Cybercrime Sachsen personell aufgestockt worden.

Elektromobilität allein reicht nicht für Klimaziele

"Um die Klimaziele im Verkehrsbereich einzuhalten, reicht es nicht, sich allein auf den Ausbau der Elektromobilität zu konzentrieren." Mit dieser Aussage reagiert das Bundesverkehrsministerium auf eine Greenpeace-Studie, in der gefordert wird, bis 2030 müssen in Deutschland 20 Millionen und nicht wie geplant 15 Millionen Elektroautos zugelassen sein. Es gelte vielmehr, das Potenzial der unterschiedlichen Verkehrsträger zu nutzen, also auch der Bahn und Schifffahrt, um die Klimaziele zu erreichen, teilte das Ministerium heise online mit. Neben dem Schienengüterverkehr solle auch der Schienenpersonenverkehr deutlich gesteigert werden.

Siltronic wird nicht nach Taiwan verkauft

Der deutsche Silizium-Wafer-Hersteller Siltronic wird nicht nach Taiwan verkauft, die Wacker Chemie AG bleibt größter Aktionär. Die taiwanische Firma GlobalWafers wollte Siltronic für mehr als vier Milliarden Euro übernehmen. Das Angebot war mit einer üblichen Fallfrist versehen. Diese ist nun abgelaufen, weil es den Beteiligten nicht gelungen ist, die notwendige Übernahmegenehmigung der Bundesregierung zu erhalten.

New York Times kauft Wordle

Die US-amerikanische Tageszeitung New York Times hat das im Internet beliebte Wortratespiel Wordle von dessen Erfinder Josh Wardle übernommen. Der Kauf habe einen siebenstelligen Betrag im niedrigen Bereich gekostet, heißt es in einer Mitteilung aus New York. Erfinder Wardle, ein Softwareentwickler aus Brooklyn, hatte das Spiel ursprünglich als Geschenk für seine Lebensgefährtin entwickelt. Darin geht es darum, ein fünfbuchstabiges Wort aus der englischen Sprache zu erraten. Pro Tag gibt es immer nur ein Wort zum Erraten.

