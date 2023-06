Kurz informiert: Facebook, Kernfusion, Reddit, Stern-Kollision

Urteil: Facebook muss strafbare Inhalte löschen

Anzeige

Wer ein soziales Netzwerk in Deutschland betreibt, muss strafbare Inhalte von Gesetz wegen unverzüglich entfernen oder sperren - egal, ob oder was in den Nutzungsbedingungen steht. Denn das Gesetz gilt in jedem Fall, so eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Ein Facebook-Nutzer wollte nicht hinnehmen, dass seine strafbaren Postings gelöscht und sein Konto kurzfristig gesperrt wurde. Also verklagte er Facebook-Betreiber Meta Platforms und forderte dabei auch Schadenersatz in vierstelliger Höhe. Der unflätige Facebook-Nutzer hat nun in zweiter Instanz verloren, denn Nutzungsbedingungen sind egal: Facebook darf und muss Strafbares löschen.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Bundesregierung treibt Fusionsforschung voran

Kernfusion ist für die Bundesregierung eine Option für eine saubere, verlässliche und bezahlbare Energieversorgung. Deutschland befinde sich in diesem Bereich in einer "Poleposition", die "ambitioniert, ideologiefrei und technologieoffen" genutzt werden sollte, meint Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Sie wolle zusätzliche Gelder bereitstellen. Eine Fusionsexpertengruppe hatte im Auftrag der Ministerin eingeschätzt, ein betriebsfähiges Kernfusions-Kraftwerk sei bis 2045 machbar. In einem nun vorgelegten Positionspapier Fusionsforschung hat ihr Ministerium nun Handlungsmöglichkeiten in der Magnet- und in Laserfusionsforschung umrissen, die Grundlage für ein zu erarbeitendes neues Förderprogramm bilden sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Reddit-Protest wird immer kreativer

Während Reddit den Druck auf die protestierenden Teile der Nutzerschaft erhöht, finden die weiter neue und kreative Möglichkeiten, um ihre Kritik an der Plattform auszudrücken. Mehrere Subreddits hatten sich zum Beispiel darauf verlegt, nur noch Bilder des Komikers John Oliver zu akzeptieren. Die Auseinandersetzung auf Reddit tobt seit fast zwei Wochen, Auslöser war Reddits Ankündigung, ab Juli Geld für API-Zugriffe verlangen zu wollen. Drittanbieter-Anwendungen sind aber auf die API angewiesen und wegen der hohen Kosten sowie der kurzfristigen Ankündigung der Preise stellen die meisten den Dienst ein. Auch wenn Reddit inzwischen wieder mehr so aussieht, wie vor Protestbeginn, ist ein Ende der Auseinandersetzung aktuell nicht in Sicht.

Anzeige

Erstmals Kollision zweier Sterne bei Schwarzem Loch beobachtet

Eine internationale Forschungsgruppe hat erstmals Spuren einer Kollision zweier Sterne oder Überreste zweier Sterne in der Nähe eines supermassereichen Schwarzen Lochs beobachtet. Dass Sterne auch so sterben können, habe man bislang nur vermuten können, schreibt die US-Forschungseinrichtung NOIRLab, mit deren Teleskop die Zerstörung untersucht wurde. Es sei möglich, dass solche Ereignisse häufiger stattfinden und in der chaotischen Umgebung von supermassereichen Schwarzen Löchern einfach zu gut versteckt sind. Die jetzt beschriebene Kollision wäre dann eine seltene Ausnahme. Trotzdem hofft das Forschungsteam darauf, weitere solche Zusammenstöße beobachten zu können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(alsc)