Kurz informiert: Facebook, Windows, Lenovo, Hybrid-Lkw

Bundesbehörden müssen Facebook-Fanpages abschalten

Alle Bundesministerien und -Behörden müssen ihre Facebook-Fanpages abschalten, sofern sie eine betreiben. Das verlangt Ulrich Kelber, Bundesbauftragter für den Datenschutz in einem Rundschreiben. Wenn sie der "nachdrücklichen Empfehlung" nicht nachkommen, werde er die Abhilfen anwenden, die ihm nach Artikel 58 der Datenschutzgrundverordnung zustehen. Dort ist unter anderem von Geldbußen die Rede, auch von einem Verbot der Verarbeitung von Daten oder ihrer Übermittlung an einen Empfänger in einem Drittland. Kelber betont, dass auch die Apps von Instagram, Tiktok und Clubhouse datenschutzrechtlich defizitär seien. Er empfiehlt den Ministerien und Behörden daher, diese Apps einstweilen nicht auf dienstlichen Geräten einzusetzen. Schließlich komme den öffentlichen Stellen des Bundes eine Vorbildfunktion zu.

Nadella wirbt für offenes Windows 11

Microsoft-Boss Satya Nadella hätte gerne, dass sich Apple wieder mehr um Windows kümmert. In einem Gespräch mit dem Wall Street Journal, in dem es um die Neuerungen in der kommenden Version 11 des PC-Betriebssystems ging, äußerte er sich entsprechend. Windows werde immer mehr "zu dem Utensil, das für all diese Ökosysteme eine Brücke schlägt". Damit meint Nadella unter anderem Android-Software, die über einen App-Laden von Amazon auf Windows-11-PCs kommen soll, aber eben auch iOS-Geräte, die zum "Bürger erster Klasse" unter dem Microsoft-System werden sollen. Man versuche "alles", damit iPhones unter Windows gut funktionierten, so Nadella.

Lenovos neue Tablets und Smart-Wecker

Lenovo hat sein neues Tablet-Portfolio vorgestellt: In den kommenden Wochen und Monaten werden mindestens vier neue Modelle in Deutschland angeboten. Das günstigste Modell ist schon ab 100 Euro zu haben, das teuerste kostet 800 Euro. Neben den Tablets hat Lenovo anlässlich des Mobile World Congress eine neue Version seines smarten Weckers vorgestellt. Die Smart Clock 2 hat ein 4-Zoll-Display, ist also etwas größer als die Vorgängermodelle. Mit Google Assistant wird das Gerät zum Mini-Smart-Display. Eine Kamera baut Lenovo allerdings nicht ein.

Oberleitungen für Lkw im Murgtal

Lastwagen mit Stromabnehmern können nun durch das Murgtal bei Rastatt an Oberleitungen Fahrstrom ziehen. Dort wurde jetzt eine etwa 18 Kilometer lange Pilotstrecke auf der B 462 eingeweiht. Der Test soll drei Jahre dauern und wird unter der Leitung des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung wissenschaftlich begleitet. Die Straße in Baden-Württemberg ist bereits die dritte Oberleitungsteststrecke für Hybrid-Lkw nach Hessen und Schleswig-Holstein.

