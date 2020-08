Kurz informiert: Firmen-Websites, Clearview, App-Store-Bann, Planet 9

Studie: Mangelhafter Datenschutz bei vielen Firmen-Webseiten

Der Fachverband deutscher Webseiten-Betreiber hat im März die Homepages von 2500 mittelständischen Firmen analysiert. Das Ergebnis: 1023 Angebote, also 41 Prozent der untersuchten Seiten, waren fehlerhaft, in einem teils sehr schlechten Zustand und für Betreiber sowie Nutzer nicht sicher. Mehr als ein Drittel der Webseiten hatten laut der Untersuchung kein funktionierendes SSL-Verschlüsselungszertifikat. Unzulänglichkeiten gab es auch bei der Datenschutzerklärung und den Unternehmensangaben.

Clearview ließ deutschen Datenschützer abblitzen

Das auf biometrische Gesichtserkennung spezialisierte New Yorker Unternehmen Clearview erhält einen blauen Brief vom Hamburgischen Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar. Die Firma, die Berichten zufolge mehrere Milliarden Fotos von Nutzern weltweit aus dem Internet kopiert und sie in ein großes, leicht durchsuchbares Archiv von Gesichtern eingebaut hat, habe seine Fragen zum Geschäftsmodell und zur Funktionsweise der App "bislang lediglich ausweichend beantwortet", beklagt Caspar.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Streit um WeChat und TikTok: App-Store-Bann in China möglich

Der Konflikt zwischen den USA und China um populäre Internetdienste spitzt sich weiter zu: US-Präsident Donald Trump hatte ein Verbot von WeChat und TikTok per Dekret angeordnet. Trump fürchtet, Peking könnte die Anwendungen nutzen, um sensible Daten von US-Bürgern abzusaugen. Analysten warnten, dass ein Ende von WeChat auf dem iPhone, sollte dieses auch für China gelten, zu massiven Verkaufseinbrüchen bei Apple in dem Markt führen könnte. Wie nun der gut vernetzte IT-Nachrichtendienst The Information meldet, könnte China auf das TikTok- und WeChat-Verbot mit einem Gegenschlag reagieren – einem kompletten Bann des App Store in China.

Amateurforscher finden 96 Braune Zwerge im Hinterhof der Sonne

Im Rahmen des Projekts "Backyard Worlds: Planet 9" haben Amateurforscher 95 Braune Zwerge in der kosmischen Nachbarschaft unserer Sonne gefunden – aber noch keinen neunten Planeten, berichtet das Fachmagazin The Astrophysical Journal. Das Projekt war Anfang 2017 online gegangen. Interessierte können dort daumenkinoartige Filmsequenzen angucken, die das NASA-Weltraumteleskop Wise aufgenommen hat und darauf nach sich bewegenden Objekten suchen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(sy)