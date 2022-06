Kurz informiert: G7-Gipfel, RSOCKS, Hass im Netz, Lego

Polizeidokumente zum G7-Gipfel veröffentlicht

In knapp einer Woche treffen sich die Vertreterinnen und Vertreter der G7 auf Schloss Elmau nahe Garmisch-Partenkirchen. Nun sind im Internet geheime Polizeidokumente zum vergangenen Einsatz auf Schloss Elmau von 2015 aufgetaucht. Dazu gehört zum Beispiel ein Einsatzbefehl mit detaillierten Auflistungen von Polizeieinheiten und deren Digitalfunk-Kanälen sowie Handynummern von Führungskräften der Polizei. Verantwortliche und Behörden gehen derzeit davon aus, dass der Leak die Sicherheit beim aktuellen Treffen nicht beeinträchtigen wird. Die Polizei mache vieles anders als vor sieben Jahren, betont Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Insofern ließen sich keine unmittelbaren Rückschlüsse auf das Vorgehen der Polizei in den nächsten Tagen ziehen.

Schlag gegen russisches RSOCKS-Botnet

Das US-amerikanische Justizministerium hat zusammen mit Strafverfolgern aus Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich die Infrastruktur des russischen Botnets RSOCKS zerstört. Das Botnet hatte Millionen von Rechnern und Geräten rund um die Welt befallen. Das Geschäftsmodell hinter RSOCKS waren Proxy-Dienste, wie sie etwa viele VPN-Betreiber anbieten. Damit können Internetnutzer ihre Herkunft verschleiern und ihren Internetverkehr über die infizierten Botnet-Drohnen umleiten. Mehrere große öffentliche und private Einrichtungen seien Opfer des RSOCKS-Botnetzes geworden.

Bundesweite Durchsuchungen wegen Hass im Internet

Polizisten haben am Montag bundesweit Wohnungen durchsucht, um Ermittlungen wegen Hass-Äußerungen im Internet voranzutreiben. "Hass und Hetze haben in unserer Gesellschaft keinen Platz", erklärte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz zu den Einsätzen, die am Morgen gegen 6 Uhr begonnen haben. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz koordinierte die bundesweiten Einsätze. Lewentz hatte Anfang Februar beim LKA die Ermittlungsgruppe "Hate Speech" eingerichtet. Sie soll Äußerungen nachgehen, die im Anschluss an die Tötung von zwei Polizeibeamten im Web gepostet wurden. Nach einer Woche hatte das ermittelnde Team Klarnamen von 15 Personen ausfindig machen können, die im Zusammenhang mit der Mordtat Hasskommentare abgegeben hatten.

90 Jahre Lego

Lego bringt zu seinem 90-jährigen Jubiläum ein klassisches Bauset zurück: Hinter dem neuen Lego-Entdeckerraumschiff steckt der Galaxy Explorer, der 1979 auf den Markt gekommen ist. Die Neuauflage sieht dem Original noch recht ähnlich, hat aber ein paar zusätzliche Funktionen und ist größer. Für Retro-Fans, die keine Lust auf Sci-Fi haben, hat Lego außerdem eine neue mittelalterliche Burg vorgestellt, die zwar auf früheren Burgen-Modellen basiert, aber erheblich erweitert wurde.

(igr)