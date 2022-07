Kurz informiert: GPS-Tracker, Da-Vinci-Roboter, "Galaxy Unpacked", Mars-Mission

Gefährliche Sicherheitslücken im GPS-Tracker von MiCODUS

Sicherheitsforscher von Bitsight sind auf sechs gefährliche Sicherheitslücken im GPS-Tracker MV720 von MiCODUS gestoßen. Ihnen zufolge kommt der Tracker weltweit vor allem in Autos zum Einsatz. Der Hersteller soll auf die Lücken nicht reagieren. Nun warnt die US-Regierung vor dem Einsatz des Trackers. Einem Bericht zufolge soll der Tracker unter anderem in Fahrzeugen von Regierungen, militärischen Einrichtungen und Strafverfolgern zum Einsatz kommen. Dort diene er vor allem als Diebstahlsicherung. Den Forschern zufolge kann man darüber aber auch Autos stoppen oder sogar die Benzinzufuhr kappen. Das könnte beispielsweise auf einer dicht befahrenen Autobahn zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Auch das Verfolgen von Fahrzeugen sei vorstellbar. Dafür könnten sich Angreifer als Man-in-the-Middle in Verbindungen einklinken.

Angepasster Da-Vinci-Roboter operiert schneller als ein Mensch

Ein internationales Forscherteam hat ein gängiges "Da Vinci"-Robotersystem für robotergestützte Chirurgie so angepasst, dass der Roboter eine in der Chirurgie übliche Trainingsaufgabe, den sogenannten Peg Transfer, bei gleicher Präzision schneller durchführen kann als ein erfahrener Chirurg. Nach Angaben der Wissenschaftler ist dies der erste Fall, in dem ein Roboter einen Menschen bei einer chirurgischen Trainingsaufgabe übertrifft. Der Roboter soll die üblicherweise bei einem automatischen System auftretenden Positionierungsfehler minimieren und präziser arbeiten.

Möglicherweise neue Foldables von Samsung

Der Smartphone- und Unterhaltungselektronikhersteller Samsung plant die Vorstellung neuer Foldables auf einem "Galaxy Unpacked"-Event am 10. August. Das Motto lautet "Unfold your World". Konkrete Informationen, welche Geräte Samsung vorstellen wird, machte Samsung zunächst nicht. Ein kurzes Video lässt allerdings vermuten, dass es sich wohl um die Klapp-Smartphones Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 handeln wird. Ebenfalls wahrscheinlich ist die Präsentation der Galaxy Watch 5, sowie einer Pro-Version der Galaxy Watch 5.

Erste kommerzielle Mars-Mission soll 2024 starten

Zwei junge US-Unternehmen wollen schon in wenigen Jahren die erste kommerzielle Mission zum Mars auf den Weg bringen. Impulse Space und Relativity Space teilten am Dienstag mit, dass sie 2024 einen Lander zum Roten Planeten schicken und damit ihren Beitrag dazu leisten wollen, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Damit nehmen die beiden Firmen expliziten Bezug auf Äußerungen von SpaceX-Chef Elon Musk, der dasselbe Ziel verfolgt. Ihr Vorhaben ist äußerst ambitioniert, nicht zuletzt, weil Impulse Space erst vergangenen September gegründet wurde. Relativity Space gibt es seit 2015. Die Firma will den Bau von Raketen revolutionieren, noch muss ihre Terran 1 genannte zweistufige Trägerrakete aber überhaupt erst einmal abheben

(mack)