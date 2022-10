Kurz informiert: Gas-Kommission, Fake-Shops, 2K-Hack, Mikroroboter

Gas-Kommission: Entlastung in zwei Schritten

Die von der Bundesregierung eingesetzte "Expert:innen-Kommission Erdgas und Wärme" schlägt vor, Gas- und Fernwärmekunden in zwei Schritten zu entlasten. Im Dezember soll der Staat die Abschlagszahlungen übernehmen. Ab März 2023 bis Ende April 2024 soll dann eine Gaspreisebremse eingeführt werden. In dieser Zeit soll auf 80 Prozent eines geschätzten Grundkontingents der Preis durch einen staatlichen Zuschuss auf 12 Cent pro kW abgesenkt werden. Das erklärte die Kommission zur Vorstellung ihres Zwischenberichts. Ein Endbericht soll noch in diesem Monat vorliegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden kurz informiert by heise online · kurz informiert 10.10.2022: Gas-Kommission, Fake-Shops, 2K-Hack, Mikroroboter

VZ warnt vor Fake-Brennholz-Shops

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt vor einer derzeit rapide zunehmenden Betrugsmasche mit gefälschten Web-Shops. Diese versuchen, die stark angestiegenen Energiepreise als Köder für potenzielle Opfer zu nutzen. Doch anstatt vermeintlich günstigem Brennholz lieferten die Betrüger dann nach der Bestellung – nichts. Kaufinteressenten sollten daher genau hinzuschauen, wo sie bestellen. Schon recht einfache Prüfungen würden meist helfen: Gibt man den Namen des Shops in eine Suchmaschine ein und findet bereits Beschwerden, sei das ein eindeutiges Zeichen. Auch ob eine Seite in Deutschland gehostet wird oder wie lang die Seite online ist, kann ein Hinweis auf die Seriosität des Angebots sein.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Hack des Videospiel-Publishers 2K

Beim Videospiel-Publisher 2K kam es im September zu einem IT-Sicherheitsvorfall. Nun stehen die Kundendaten des Supportportals zum Verkauf, darunter E-Mail-Adressen und Spielkonsolen-Details der Kunden. Die Mail-Adressen hatten die Kriminellen bereits kurz nach dem Hack missbraucht, um Kunden einen Passwort-Klau-Trojaner in Form eines gefakten Game-Launchers unterzuschieben. Wer den Dateianhang ausgeführt hat, sollte umgehend alle Passwörter bei seinen Onlinediensten ändern und wenn möglich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. 2K rät Kunden, derzeit bei E-Mails besonders aufzupassen, da noch weitere Nachrichten der Betrüger kommen könnten.

Mikroroboter bekämpfen Lungenentzündung

Ein Team von Nanotechnologieforschern an der University of California in San Diego hat sogenannte Mikroroboter entwickelt, die in Organe von Tieren vordringen können, um dort Infektionen zu bekämpfen. Die schwimmenden Therapiesysteme auf Basis von Algenzellen wurden bereits erfolgreich an Mäusen getestet, die an einer lebensbedrohlichen bakteriellen Lungenentzündung litten. Nach Gabe der Wirkstofflieferanten durch ein Röhrchen, das durch die Luftröhre gesteckt wurde, soll es nur eine Woche gedauert haben, bis die Infektion bekämpft war. Die Forschenden glauben, dass das Verfahren auf Intensivstationen zum Einsatz kommen könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)