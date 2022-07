Kurz informiert: Gaskrise, Mikroplastik im Meer, Intel Grafikkarte

Grünen-Politikerin zur Gaskrise: Staat kann nicht alle versorgen

Die Inflation und die sich abzeichnende Gas- und Energiekrise wirken sich auf die Preise für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aus. Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch hält es vor dem Hintergrund dieser Entwicklung allerdings nicht für möglich, dass der Staat alle Folgen für die Bürger infolge rasant steigender Energie- und Lebensmittelpreise abfedert." Jetzt ein Rundum-Sorglospaket zu versprechen, würde bedeuten, die Menschen in eine Falle zu schicken", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Den Eindruck zu erwecken, der Staat könne dafür sorgen, dass sich nichts verändert, wäre Betrug an den Menschen. Mit der Gießkanne etwas über alle auszuschütten, werden wir uns nicht mehr leisten können. Und es wäre nicht gerecht." Jarasch plädierte für möglichst zielgenaue staatliche Hilfen und Entlastungen für die am meisten von der Energiekrise betroffenen Menschen. Für Transferleistungsempfänger trage der Staat die Heizkostenzuschüsse.

Neue Hauptversion des Tor-Browsers

Das Tor Project hat eine neue Hauptversion seines gleichnamigen, auf Privatsphäre ausgerichteten Browsers veröffentlicht. Der Tor Browser 11.5 enthält ein Werkzeug, mit dem sich etwa landesweite Sperren des Tor-Netzes leicht umgehen lassen sollen. Außerdem sind verschlüsselte Verbindungen per integriertem HTTPS-Only-Modus nun standardmäßig aktiv und die Netzwerk-Einstellungen wurden überarbeitet und vereinfacht. Das schildert das Tor Project in einem Blogbeitrag zur Freigabe der neuen Browser-Version. Mit dem Tor Browser können Nutzer anonym im Web surfen und ihre Spuren durch das dahinterstehende Anonymisierungsnetzwerk Tor verwischen lassen.

Mehr Mikroplastik auf dem Meeresgrund

Der Meeresgrund der Tiefsee ist noch stärker mit Mikroplastik belastet als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, der Frankfurter Goethe-Universität und des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Sie hatten 2016 Sedimentproben im westpazifischen Kurilen-Kamtschatka-Graben genommen. In diesen seien pro Kilogramm Sediment zwischen 215 und 1596 der winzigen Plastik-Teilchen und damit mehr als zuvor nachgewiesen worden. Das teilte die Senckenberg Gesellschaft mit. Die große biologische Vielfalt am tiefsten Meeresgrund sei durch die Verschmutzung stark gefährdet.

Ausblick auf erste Desktop-Grafikkarte von Intel

Intel hat einen Ausblick auf die Leistungsfähigkeit seiner ersten Desktop-Grafikkarte gegeben, die Arc A750. Auf Basis einiger Benchmark-Resultate soll dieses Alchemist-Modell bis zu 17 Prozent schneller sein als Nvidias GeForce RTX 3060. Allerdings gibt Intel zu, dass dieses Performance-Niveau nicht in allen Spielen erreicht wird. In einem Video zeigt Intel die Arc A750 Desktop-Grafikkarte in einem Benchmark des Spiels Cyberpunk 2077. Bei einer Auflösung von 2560x1440 Bildpunkten und hohen Bildqualitätseinstellungen erreicht die A750 rund 60 Bilder pro Sekunde, was gemeinhin als "flüssig spielbar" gilt.

(mack)