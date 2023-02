Kurz informiert: Gaspreisdeckel, Karlsruhe, ChatGPT, Refurbed

EU-Gaspreisdeckel tritt in Kraft

Am Mittwoch tritt der europäische Gaspreisdeckel in Kraft. Der Marktkorrekturmechanismus soll Bürger und Wirtschaft vor überhöhten Preisen schützen und verhindern, dass die Großhandelspreise für Gas in der EU über längere Zeit deutlich über den Weltmarktpreisen liegen. Allerdings wird der Gaspreisdeckel nicht sofort greifen: Der relevante europäische Gaspreis lag zuletzt zwischen 50 und 60 Euro und damit sehr deutlich unter dem Grenzwert von 180 Euro pro Megawattstunde und weit von den Höchstständen im vergangenen August entfernt, die den Anstoß zu der Debatte über einen Preisdeckel gegeben hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Cyberangriff auf Schulen in Karlsruhe

Angreifer haben die IT-Systeme von sieben Schulen in Karlsruhe erfolgreich attackiert. Um den Vorfall einzudämmen, wurden die Systeme vorerst offline genommen. Dadurch komme es zu Einschränkungen im Schulbetrieb, erklärte die Stadtverwaltung. Während des Vorfalls sollen die Angreifer Malware ausgeführt und Systemdaten verschlüsselt haben. Einem Stadtsprecher zufolge, fordern die Cyberkriminellen 2,017303 Bitcoin je Schule, um verschlüsselte Daten wieder zu entschlüsseln. Umgerechnet seien das laut aktuellem Kurs etwa 40.000 Euro pro Schule.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

ChatGPT hats in China schwer

Auch vor China macht der Hype um den KI-Textgenerator ChatGPT nicht halt und mehrere der größten IT-Konzerne im Reich der Mitte haben inzwischen Pläne für Rivalen angekündigt. Das berichtet das US-Finanznachrichtenmagazin CNBC. Allerdings stelle die Technik China vor ganz besondere Herausforderungen: Weil die KI auch Fragen zu Themen beantwortet, die in China streng zensiert werden, dürfte es in Peking Bedenken geben, zitiert CNBC einen Experten. In den Ankündigungen der chinesischen Konzerne gehe es deshalb zumeist nicht um "allumfassende Plattformen" wie ChatGPT, sondern anwendungsspezifische Alternativen. So will der IT-Riese Alibaba einen ChatGPT-Rivalen in hauseigene Clouddienste einbauen. Das Internetunternehmen NetEase wiederum wolle einige Bildungsdienste um KI-Technik erweitern.

Refurbed verkauft jetzt Bikes

Der Online-Marktplatz Refurbed erweitert sein Angebot mit wiederaufbereiteten E-Bikes und Fahrrädern – auch aus recyceltem Material. Bisher ist das Unternehmen vor allem dafür bekannt, dass über Refurbed gebrauchte und wieder aufgearbeitete Smartphones, Tablets und Notebooks gekauft werden können. Im Sport-Bereich des Marktplatzes werden nun mehr als 60 verschiedene Fahrrad-Marken zu finden sein. Die Gründer von Refurbed werben damit, dass der Wiederverkauf von bereits genutzten und aufgefrischten Produkten CO₂ einspart und Müll vermeidet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)