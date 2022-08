Kurz informiert: Gesundheitswesen, Gasumlage, SpaceX, Open Access

Teuren Konnektortausch im Gesundheitswesen verhindern

130.000 spezielle Hardware-Router, die für einen sicheren Austausch von Patientendaten zwischen Ärzten, Kliniken, Apotheken und Versicherten gedacht sind, sollen ausgetauscht werden. Damit fallen bei den Krankenkassen Kosten in Höhe von 400 Millionen Euro an – zulasten der Versicherten. Analysen von c't haben jedoch ergeben, dass es alternative Lösungen gibt, die ohne den teuren Hardware-Tausch auskommen. c’t und heise online fordern in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, statt des Austauschs eine Laufzeitverlängerung der Krypto-Zertifikate durch ein Software-Update der Konnektoren zu ermöglichen, die bis zum 1. Oktober umgesetzt werden müsste. Hiermit würde der weitere Betrieb der Konnektoren bis zum geplanten Start der Telematikinfrastruktur 2.0 im Jahr 2025 gewährleistet; letztere soll ohne spezielle Konnektoren auskommen.

Habeck will Gasumlage überprüfen lassen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat eine Überprüfung der Gasumlage angekündigt. Mitnahmeeffekte durch solide Unternehmen sollten möglichst vermieden werden, ohne gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz zu verstoßen, sagte der Grünen-Politiker laut WDR auf dem Westfälischen Unternehmertag in Münster. SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken meinte im ZDF-Morgenmagazin, damit die Umlage nicht scheitere, müsse Habeck dringend dafür sorgen, dass keine Profiteure der Energiekrise an der Gasumlage verdienen. Die Gasumlage, die ab Oktober die Kilowattstunde Gas um 2,4 Cent verteuern wird, soll Importeure entlasten, die ausfallendes russisches durch teureres Erdgas ersetzen müssen.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

SpaceX kooperiert mit T-Mobile US

Funklöcher und weiße Flecken bei der Mobilfunkabdeckung sollen für Kunden und Kundinnen von T-Mobile US bald komplett der Vergangenheit angehören. Der Provider hat eine Kooperation mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk angekündigt. Dessen Satelliteninternet Starlink soll in der nächsten Ausbaustufe einspringen, wenn kein Mobilfunkturm in Reichweite ist. Mit fast allen aktuellen Smartphones soll es dann überall möglich sein, mindestens Textnachrichten zu verschicken und in Kontakt zu bleiben. Ende 2023 sollen genug neue Starlink-Satelliten im All sein, um einen Betatest beginnen zu können.

US-Regierung macht staatlich finanzierte Forschung frei verfügbar

Die US-Regierung hat angekündigt, dass alle staatlich finanzierte Forschung ab 2026 unmittelbar nach der Publikation frei verfügbar sein soll. Eine bislang geltende Möglichkeit, die Publikation geprüfter Forschungsartikel 12 Monate verhindern zu können, soll abgeschafft werden. Mit Steuergeld finanzierte Wissenschaft gehöre in die Hände der US-amerikanischen Öffentlichkeit, hatte US-Präsident Joe Biden schon 2016 zu seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama gefordert.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)