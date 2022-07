Kurz informiert: Glasfaserausbau, 1life Healthcare, Facebook, ISS-Außeneinsatz

Neuer Regulierungsrahmen beim Glasfaserausbau

Die Bundesnetzagentur hat einen neuen Regulierungsrahmen für den Zugang zum Festnetz der Deutschen Telekom beschlossen. Die Behörde will den Zugang zu den neuen Glasfasernetzen flexibler regulieren als bisher das Kupfernetz. Am Montag hatte die EU-Kommission ihre Stellungnahme zu dem Mitte Juni vorgestellten Regulierungsrahmen abgegeben. Diese wurde in der vorgelegten Schlussfassung "weitestgehend berücksichtigt", wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Die Netzbetreiber bleiben durch die Bank kritisch. "Mit der heutigen Entscheidung schaffen wir Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb und weiteren Glasfaserausbau", erklärte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Die neuen Rahmenbedingungen unter dem Motto "Regulierung light" will die Bundesnetzagentur in den kommenden Tagen veröffentlichen, er soll für drei Jahre gelten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden kurz informiert by heise online · Kurz informiert: Glasfaserausbau, 1life Healthcare, Facebook-Feed, Roboterhund

Amazon übernimmt 1life Healthcare für Milliardenbetrag

Amazon.com übernimmt das US-Unternehmen 1life Healthcare für rund 3,5 Milliarden US-Dollar und dessen Verbindlichkeiten von circa 400 Millionen Dollar. 1life Healthcare betreibt in 25 US-Regionen insgesamt mehr als 180 Polikliniken unter dem Markennamen One Medical. Die Gesundheitsversorgung steht nur Mitgliedern offen, die zusätzlich zu den Behandlungskosten 200 US-Dollar Jahresmitgliedschaftsgebühr zahlen. Mit der Investition verstärkt Amazon seine Gesundheitssparte deutlich.

Facebook verbessert bei seinem Sozialen Netzwerk die Übersichtlichkeit und den Zugriff auf Inhalte. Künftig sind unter dem Tab "Feeds" die Beiträge von Freundinnen und Freunden, Seiten und Gruppen in chronologischer Reihenfolge zu sehen. Zentraler Startpunkt ist der nun primäre "Home"-Tab, wie Facebook am Donnerstag mitteilt. Hier finden Anwenderinnen und Anwender Vorschläge für Inhalte, die auf sie zugeschnitten sind. Außerdem können sie dort schnell auf Reels und Stories zugreifen.

Video eines Roboterhundes mit Pistole sorgt für Aufsehen

Das Video eines Roboterhundes, der mit einer Maschinenpistole ausgerüstet ist und diese abfeuert, sorgt online für Aufsehen. Gemacht hat es wohl der Chef der russischen Hoverbike-Firma Hoversurf. Der Roboter erinnert an Spot von Boston Dynamics, laut dem US-Magazin Vice handelt es sich aber um eine Kopie, die aus China über AliExpress verkauft wird. Auf dem Video läuft das Gerät erst etwas auf einem Schießstand herum. Bald wird dann die Waffe abgefeuert, wobei der kleine Roboter vom Rückstoß ordentlich durchgeschüttelt wird und die Kugeln stark abgelenkt werden. Sehr zielgenau sieht das nicht aus.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(mack)