Kurz informiert: Google Authenticator, autonome LKW, Wärmetauscher, Amazon Halo

Klartext-Synchronisierung im Google Authenticator

Google hat die oft gewünschte Funktion im Authenticator eingebaut, mit der sich die geheimen Seeds, die zur Berechnung des Einmal-Codes als zweiter Faktor nötig sind, synchronisieren und auf andere Geräte wiederherstellen lassen. Dabei hat das Unternehmen jedoch den Bock geschossen, diese Daten im Klartext zu übertragen. Dies konnte heise Security in eigenen Tests nachvollziehen. Daher rät heise Security beim derzeitigen Stand davon ab, den Google Authenticator zu nutzen. Jetzt bemüht sich Google um Schadensbegrenzung: Gegenüber heise online kündigte eine Google-Sprecherin Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch für den Authenticator an. Einen Zeitrahmen, wann die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für den Google Authenticator kommen soll, nennt Google jedoch nicht.

"Hardware-as-a-Service" für autonome Lkw

Der deutsche Autoindustrie-Zulieferer Continental und das US-Unternehmen Aurora wollen gemeinsam ein System für fahrerlose Lkw in den USA aufbauen. Sie wollen Spediteuren und Flottenbetreibern ein finanziell attraktives Angebot für selbstfahrende Lastwagen inklusive Wartung und Instandhaltung aus einer Hand auf "Hardware-as-a-Service"-Basis bieten – ähnlich dem Modell, wie man es aus der Computerbranche kennt. Ihrer Pressemeldung zufolge könnten autonome Lkw die Strecke Berlin-Madrid (respektive Dallas-Los Angeles) in weniger als 24 Stunden bewältigen. Lenk- und Ruhezeiten sind schließlich kein Thema. Dabei soll der Kraftstoffverbrauch um rund zehn Prozent sinken und die Effizienz durch höhere Auslastung steigen. Die gemeinsame Fertigung in den USA soll 2027 beginnen.

Fassade als Wärmetauscher

Wer eine Wärmepumpe betreiben will, braucht eine Wärmequelle. Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme hat im Rahmen des Forschungsprojekts Tabsolar III die Fassade als Wärmequelle genutzt. Dafür entwickelte das Forschungsteam einen Wärmetauscher aus Ultrahochleistungsbeton, der von Kanälen durchzogen ist. Diese hat ein Algorithmus nach Vorbild der Natur designt, mit "mehrfach verzweigten, 'fraktalen' Strukturen wie Blutbahnen oder Blättern", schreibt das Fraunhofer ISE. In ihnen zirkuliert eine Flüssigkeit, die ihre Wärme an das Heizungssystem abgibt. Die Module sollen nun bei einem Zweifamilienhaus in Kassel getestet werden.

Amazon stellt Halo ein

Amazon stellt seinen auf Gesundheit ausgerichteten Dienst Halo zum 31. Juli 2023 ein. Ab dem 1. August funktionieren alle Halo-Geräte nicht mehr. Der Verkauf der Halo-Produkte wurde eingestellt. Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Halo Teams wird entlassen. Im Zuge der Einstellung werden sämtliche Daten von den Amazon-Servern gelöscht. Sie können jedoch von den Nutzenden bis Ende Juli heruntergeladen und gesichert werden.

