Kurz informiert: Google, Worldcoin, Reddit, Deutsche Post

US-Richter streicht Anklagepunkte gegen Google zusammen

Die US-Regierung und mehrere US-Bundesstaaten haben in ihrer Klage gegen Googles Marktbeherrschung bei Onlinewerbung einen Rückschlag erlitten. Ihren Anschuldigungen nach nutze das Unternehmen seine Marktmacht missbräuchlich aus, um eine Monopol-artige Stellung einzunehmen. Doch nun hat der zuständige Richter die Zahl der Vorwürfe deutlich verringert und zahlreiche Anschuldigungen der Generalstaatsanwaltschaften aus der Klage gestrichen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung des Gerichts hervor. Damit wird Google sich bei Verfahrensbeginn weniger Anklagepunkten stellen müssen. Der Prozess soll im September in Washington beginnen.

Worldcoin: Bundesinnenministerium sieht Risiko in biometrischem Faktor

Das Bundesinnenministerium hat sich kritisch über die mit der Kryptowährung Worldcoin verbundene Registrierung und Identifizierung geäußert. Wer an Worldcoin teilnehmen möchte, benötigt eine sogenannte World ID – für die wiederum ein Scan der Iris erforderlich ist. Dieses biometrische Merkmal berge das Potenzial für Missbrauch, so das Ministerium gegenüber dem "Spiegel". Den Iris-Scan stuft das Ministerium als Identifizierungsmerkmal als überflüssig ein. So würde der deutsche Personalausweis über alle Merkmale verfügen, die eine pseudonyme Identifizierung ermöglichen. Im Falle eines Datenlecks könnten Unbefugte so keinen Zugriff auf sensible Daten wie eben biometrische Faktoren erhalten.

Reddit: Letzte Bastionen des Protests geben auf

Auf Reddit haben auch die letzten großen Teilbereiche ihren Protest aufgegeben und damit hat die Plattform die Auseinandersetzung nun für sich entschieden. Mit den Protesten hatten Teile der Reddit-Community gegen die Entscheidung der Plattform demonstriert, Geld für API-Zugriffe zu verlangen. Beliebte Drittanbieter-Anwendungen waren auf die API angewiesen und wegen der hohen Kosten sowie der kurzfristigen Ankündigung haben die meisten den Dienst eingestellt. Reddit-CEO Steve Huffman hatte Mitte Juni intern versichert, "wie alle Unruhen auf Reddit wird auch diese vorübergehen". Später hatte er den Moderatoren, die die Proteste organisierten, gedroht, teilweise waren einige von ihren Posten entfernt worden. Nun hat sich Huffmans Vorhersage erfüllt: Von den Protesten ist auf der Plattform nichts mehr zu sehen.

Deutsche Post darf Briefporto nicht frühzeitig erhöhen

Die Deutsche Post AG darf das Porto für Briefe nicht vorzeitig erhöhen. Das hat die zuständige Bundesnetzagentur entschieden. Die Post habe nicht ausreichend nachweisen können, dass die Stückkosten im Briefbereich angestiegen sind, heißt es in einer Mitteilung der Regulierungsbehörde. Normalerweise prüft die Bundesnetzagentur alle drei Jahre, ob die Preise für den Transport von Briefen für Privatkunden erhöht werden können. Nächster turnusgemäßer Termin wäre Ende 2024 gewesen. Im Mai dieses Jahres beantragte die Post bei der Bundesnetzagentur, das Briefporto vorzeitig anheben zu dürfen und begründete das unter anderem mit der erhöhten Inflation. "Die von der Post angeführte höhere Inflation führt […] nicht dazu, dass eine Anpassung des Portos erforderlich wäre", teilte die Bundesnetzagentur mit.

