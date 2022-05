Kurz informiert: HMI 2022, Kartenzahlung, Microsoft Store, Niantic

HMI 2022 zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Die Hannover Messe dreht sich vom 30. Mai bis zum 2. Juni um die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Bei der Industrieschau präsentieren sich 2500 Aussteller vor Ort in Hannover, darunter sind Konzerne wie Bosch oder Siemens, Tech-Firmen wie Microsoft, Amazon oder Google aber auch mittelständische Unternehmen und Forschungsinstitute sowie rund 150 Startups. Die Hannover Messe sei in diesem Jahr relevanter denn je, betont Jochen Köckler, Chef der Deutsche Messe AG. Im Spannungsfeld zwischen dem immer deutlicher spürbaren Klimawandel und unterbrochenen Lieferketten sowie steigenden Energiepreisen infolge des Kriegs in der Ukraine biete die HMI 2022 eine Plattform für Politik, Wirtschaft und Industrie. Es gehe auch um Energieerzeugung, um Energienutzung in der Industrie und darum, beides digital zu steuern und nachhaltiger zu machen.

Störung von Kartenzahlungen

Seit Dienstagvormittag treten in Deutschland Störungen im Zahlungsverkehr mit EC, Debit- und Kreditkarten auf. Betroffen sind Supermärkte, Einzelhändler und Tankstellen im gesamten Bundesgebiet, was für Frust bei den Kunden sorgt. Nach aktuellem Stand handelt es sich um eine deutschlandweite Störung des verbreiteten Bezahlterminals H5000 vom Hersteller Verifone. Barzahlungen dürften weiterhin möglich sein. Der Payment-Serviceprovider Payone spricht von einer deutschlandweiten Softwarestörung bei den Terminals. Betroffene Händler sollten an den Geräten nicht eigenständig Neustarts durchführen und sie auch nicht vom Strom oder Netzwerk trennen.

Microsoft Store deutlich verbessert

Zur Entwickler-Messe MS Build 2022 hat Microsoft auch geplante Verbesserungen am Microsoft Store vorgestellt. Eines der augenfälligsten neuen Features für Nutzer kommt in Kürze in die Windows-11-Testversionen aus dem Insider-Preview-Channel: das Wiederherstellen von Apps. Aufgrund des wachsenden PC-Marktes sieht Microsoft den Bedarf, Nutzern den Umzug auf einen neuen Rechner zu erleichtern. Durch die kommende Funktion können Nutzer automatisch die Apps wiederherstellen lassen, die sie zuvor aus dem Microsoft Store auf der alten Maschine installiert hatten.

Niantic entwickelt eigenes soziales Netzwerk

Die Entwickler des beliebten Smartphone-Spiels "Pokémon Go", Niantic, starten ein eigenes soziales Netzwerk für die Nutzer ihrer Apps. Bei "Campfire" (zu Deutsch: Lagerfeuer) können sich Spieler unter anderem ihre Position auf der Karte anzeigen und sich für Events verabreden. Während der Dienst zunächst für die bei Niantic entwickelten Spiele zur Verfügung stehen wird, sollen davon später auch Entwickler profitieren, die ihre Apps auf Niantics Technik-Plattform aufsetzen.

