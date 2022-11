Kurz informiert: Hackerangriff, DMA, Geruchssinn, Asteroid

Hackerangriff auf Kreis-Verwaltung in RP

Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises kann nach dem Hackerangriff auf die Behörde nicht ausschließen, dass vertrauliche Daten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Angestellten im Darknet veröffentlicht werden. Die Gruppe der Angreifer habe sich bei der Kreisverwaltung gemeldet, teilte Landrat Clemens Körner in Ludwigshafen mit. Dabei handele es sich um eine hochprofessionelle und organisierte Gruppe, die aus Cyberangriffen ein Geschäftsmodell gemacht habe. Betroffen sind laut einem Bericht beim SWR alle 600 Computer der Verwaltung, es könne Monate dauern, bis die volle Funktionsfähigkeit wieder hergestellt ist.

DMA tritt in Kraft

Zum 1. November ist das EU-Gesetz über digitale Märkte (kurz DMA) in Kraft getreten. Die neue Verordnung soll unlauteren Praktiken von Unternehmen ein Ende setzen, die als sogenannte Gatekeeper in digitalen Märkten fungieren. Betroffen sind unter anderem Online-Vermittlungsdienste wie solche zum Herunterladen von Computer- oder Handyprogrammen, Online-Suchmaschinen, soziale Netzwerke oder Video-Sharing-Plattform-Dienste. Bei der Durchsetzung möchte die Kommission eng mit Behörden der EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Außerdem kann sie Zwangsgelder und Geldbußen in Höhe von bis zu zehn Prozent des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens verhängen, bei wiederholten Verstößen doppelt so viel.

Elektronische Nase

Cochlea-Implantate für gehörlose und hörgeschädigte Menschen sind etabliert und bekannt. Warum aber gibt es kein vergleichbares Implantat, das seinen Trägern den Geruchssinn wiedergibt? An einer solchen Neuroprothese arbeiten Richard Costanzo und Daniel Coelho von der Virginia Commonwealth University. Die Idee dahinter: Ein Sensor detektiert Gerüche, kodiert ihn in elektrische Signale für einen externen, zum Beispiel an einem Brillenbügel angebrachten Transmitter. Dieser sendet die Signale an einen implantierten Stimulator, dessen elektrische Reize dann die Riechempfindungen auslösen.

Potenziell gefährlicher Asteroid entdeckt

Ein internationales Forschungsteam hat den größten potenziell gefährlichen Asteroiden seit acht Jahren entdeckt. Das hat das US-Forschungszentrum NOIRLab bekannt gemacht. Der Himmelskörper mit der Bezeichnung 2022 AP7 hat demnach einen Durchmesser von 1,5 km und umkreist die Sonne auf einem Orbit, der ihn eines Tages auch zur Erde führen kann. Aktuell stelle er aber keine Gefahr für die Erde dar. Der Fund zeigt einmal mehr, wie stark die Katalogisierung von Asteroiden in den vergangenen Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Angetrieben wurde sie von der Suche nach Objekten, die der Erde gefährlich werden können.

