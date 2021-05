Kurz informiert: Halbleiterbündnis, Soziale Medien, Amazon, Switch

EU-Kommission schmiedet Allianzen für Halbleiter

Die EU-Kommission hat ein Update ihrer Industriestrategie angekündigt. Auf Basis einer Analyse strategischer Abhängigkeiten und Kapazitäten wichtiger Industriebranchen sollen Allianzen für Prozessoren und Halbleitertechnologien sowie für Industriedaten und Cloud-Computing auf den Weg gebracht werden. Diese Bündnisse sollen "ein breites Spektrum von Akteuren zusammenbringen" und dazu beitragen, "wichtige politische Ziele der EU im Bereich der Mikroelektronik zu erreichen". Dies soll die industrielle Position Europas auf dem globalen Cloud-Markt stärken.

Sozialen Medien und Pandemiegeschehen hängen zusammen

Entscheidungsträger, die die Coronavirus-Pandemie eindämmen wollen, sollten aufpassen, dass ihre Vorkehrungen nicht politisch aufgeladen werden. Das könne kontraproduktiv wirken und das Infektionsgeschehen sogar befeuern. Dies lässt sich aus Ergebnissen von Forschungsarbeiten am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung schließen. Manuel Cebrian, Leiter der Forschungsgruppe zur digitalen Mobilisierung, erläutert: "In den sozialen Medien wurde die Maske schnell zum politischen Statement umgedeutet und zur Polarisierung genutzt. Regierungen sollten daher abwägen, an wen und über welche Kanäle sie Informationen verbreiten und ob sie Mobilisierung gezielt einsetzen wollen."

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Bezos stößt Amazon-Aktien ab

Amazon-Chef Jeff Bezos hat Aktien seiner Online-Verkaufsplattform im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar veräußert. Dies geht aus Meldungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Wofür Bezos konkret das Geld einsetzen will, ist offiziell nicht bekannt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es in seine anderen Unternehmen einfließen wird. Eines davon ist das Weltraum-Start-up Blue Origin, das mit dem SpaceX-Raumfahrtprogramm von Elon Musk konkurriert. Bereits im Juli will Bezos mit Blue Origin einen ersten bemannten, etwa elf-minütigen Flug ins Weltall starten. Einer der sechs Sitze im Raumfahrzeug soll für einen guten Zweck versteigert werden.

Fast 85 Millionen verkaufte Switch-Konsolen

Der Erfolg der Spielekonsole Switch in der Corona-Pandemie hat Nintendo ein starkes Jahr beschert. Die Verkäufe stiegen um 37 Prozent auf fast 29 Millionen Geräte. Damit hat Nintendo inzwischen rund 84,5 Millionen Switch-Konsolen im Markt - was auch eine gute Basis für den Verkauf von mehr Spielen ist. Das populärste Spiel im vergangenen Jahr war erneut die Insel-Simulation "Animal Crossing: New Horizons", die fast 21 Millionen Mal erworben wurde.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)