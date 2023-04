Kurz informiert: Hass im Netz, Drohnen, Phishing, Ingenuity

7500 Fälle von Hass im Netz

Seit Anfang des vergangenen Jahres existiert beim Bundeskriminalamt die Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet. In den ersten 14 Monaten ihres Bestehens hat die ZMI insgesamt 7500 gemeldete Fälle von Hassrede und Hetze im Netz geprüft. Etwa drei Viertel davon seien strafrechtlich relevant gewesen, sagte ein Sprecher des BKA dem rnd. Die Informationen zu den Verfassern der Postings oder zu einer konkreten Gefährdung gibt die ZMI an örtliche Strafverfolgungsbehörden weiter. Allerdings melden Google, Meta, Twitter und Tiktok derzeit noch nicht selbst strafbare Inhalte an die ZMI, weil sie eine Klage gegen einzelne Bestimmungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes eingereicht haben. Daher kommen die Fälle derzeit nur über andere, lokale Meldeplattformen zur ZMI.

Drohne spürt Methangas-Lecks auf

Ein Forschungsteam der Princeton University hat eine Drohne entwickelt, mit deren Hilfe sich lasergestützt große und kleine Lecks ermitteln lassen, aus denen schädliche Treibhausgase wie etwa Methan entweichen. Die Drohne ist in der Lage, Lecks in Erdgasanlagen zu entdecken, die 25-mal kleiner sind, als diejenigen, die mit herkömmlichen Methoden entdeckt werden. Das Team stattete seine Drohne mit einem Retroreflektor aus. Die Gassensoren befinden sich auf einer mobilen Basisstation, wie beispielsweise einem Lieferwagen. In der Basisstation wird die Bewegung der Drohne verfolgt. Ein Laserstrahl wird von der Drohne um ein vermutetes Leck herum reflektiert. So lässt sich die Quelle des Lecks bis auf einen Meter genau bestimmen und dann ihre Intensität messen.

Phishing-Mails fordern Zollgebühren

Auf seinem Online-Präventionsportal warnt das LKA Niedersachsen vor einer aktuellen Phishing-Welle, bei der Cyberkriminelle vorgeben, dass für die Zustellung eines Pakets noch Zollgebühren zu entrichten seien. Neben SMS würden derzeit insbesondere E-Mails, die den offiziellen Designs der Paketdienste sehr ähnlich sähen, nahezu täglich in den Posteingängen anvisierter Opfer landen. Die in den Emails und SMS auftauchenden Links zeigen Ähnlichkeiten zu den realen Web-Adressen der Paketdienste und auch die Webseiten, die zur Eingabe der eigenen Daten aufrufen, wirken auf den ersten Blick plausibel.

Ingenuitys 50. Flug

Der kleine Mars-Helikopter Ingenuity hat seinen 50. Flug auf dem Roten Planeten absolviert. Das sind zehnmal so viel, wie ursprünglich vorgesehen. Die geplante Gesamtflugzeit wurde um 1250 Prozent übertroffen und die Distanz sogar um 2214 Prozent. Doch das Ende ist womöglich nahe, denn einige Komponenten des Helikopters zeigen Verschleißerscheinungen. Zunächst aber soll das Gerät in den kommenden Tagen und Wochen sogar deutlich häufiger abheben, teilte das zuständige Jet Propulsion Laboratory der NASA mit.

