Kurz informiert: Homeoffice, Panama Papers, Apple Store, MOXIE

Ein Viertel im Homeoffice

Ende Januar haben 24 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland vorwiegend oder ausschließlich zuhause gearbeitet. Im Dezember betrug dieser Anteil nur 17 Prozent. Das geht aus repräsentativen Befragungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Rund 39 Prozent der Befragten erklärten demnach aktuell, sie könnten ihren Beruf uneingeschränkt oder größtenteils in Heimarbeit erledigen. Ein wichtiger Grund für den Anstieg der Heimarbeit war neben den Empfehlungen von Experten die neue Homeoffice-Verordnung der Bundesregierung. Arbeitgeber ermöglichten oftmals danach erstmals Heimarbeit.

72 Mio. Mehreinnahmen durch Panama Papers

Hessens Steuerverwaltung hatte zusammen mit dem BKA die Auswertung der „Panama Papers“ für andere Bundesländer federführend übernommen. Nun meldet das Land hohe Mehreinnahmen von rund 72 Millionen Euro. Das Geld stamme aus verschiedenen Verfahren, wie die dpa zum vorläufigen Abschluss der Auswertung der "Panama Papers" berichtet. Einige steuerliche und steuerstrafrechtliche Ermittlungen dauern noch an, erklärte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg. Bei den "Panama Papers" handelt es sich um Dokumente, die Finanzgeschäfte von Privatpersonen oder Unternehmen über Briefkastenfirmen in Steueroasen belegen – bekannte Politiker, Prominente und auch Konzerne fanden sich in den Dokumenten wieder.

Click & Collect in Apple Stores

Nach einer langen Schließzeit hat Apple seine Retail Stores in Deutschland jetzt wieder teilweise geöffnet. Alle fünfzehn Läden, die der Konzern hierzulande betreibt, lassen sich jeweils ab 10 Uhr für das Abholen von vorab bestellten Produkten sowie für die Inanspruchnahme von Serviceleistungen an der Genius Bar nutzen. Zuvor waren die Stores seit Dezember komplett dicht. Apple hält sich bei den Öffnungsmaßnahmen streng an Hygieneregeln. So muss vorab ein Termin vereinbart werden, egal ob es um eine Abholung oder eine Serviceanfrage geht.

MOXIE gewinnt Sauerstoff auf dem Mars

Am 18. Februar landet der NASA-Rover Perseverance auf dem Mars. An Bord des fahrbaren Roboters fährt ein Gerät mit, das die Grundlage für eine bemannte Mission zum Roten Planeten legen könnte. MOXIE gewinnt aus der dünnen Mars-Atmosphäre den Stoff des Lebens: Sauerstoff. Dank MOXIE wäre eine bemannte Erforschung des Mars schon in den späten Dreißiger- oder frühen Vierzigerjahren realistisch, betont Chefentwickler Michael Hecht vom MIT im heise online Interview.

