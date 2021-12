Kurz informiert: Homeoffice, Predator, Atomausstieg, Baum des Lebens

Homeoffice soll auf Dauer von Steuer absetzbar sein

Bundesfinanzminister Christian Lindner überlegt, die Arbeit im Homeoffice über die Regelung zur Coronavirus-Pandemie hinaus steuerlich absetzbar zu machen. Vor Ausbruch der Pandemie und bis Ende vergangenen Jahres ließen sich Werbungskosten und Betriebsausgaben für den häuslichen Arbeitsplatz bei der Steuer nur berücksichtigen, wenn die Arbeit in einem eigens dafür reservierten Arbeitszimmer verrichtet wurde. Diese Regelung wurde im Rahmen der Homeoffice-Pflicht aufgeweicht. "Ich halte es für denkbar, dass wir aus der Ausnahmeregel eine dauerhafte Regel machen", sagte Lindner der Funke Mediengruppe.

Neue iPhone Spyware Predator

Das kanadische Citizen Lab hat erste Details zu einer neuen Spyware eines weitgehend unbekannten Konkurrenten der NSO Group veröffentlicht. Die "Predator" genannte Spionagesoftware sei auf den Geräten von zwei Exil-Ägyptern gefunden worden: dem Politiker Aiman Nur sowie einem ungenannten "Sprecher eines populären Nachrichtenprogramms". Das iPhone des Politikers sei gleichzeitig mit Predator und der Spionagesoftware Pegasus der NSO Group infiziert gewesen. Predator sei wohl über eine manipulierte Webseite installiert worden – nach Anklicken eines per WhatsApp zugeschickten Links. Die Spyware werde von der noch weitgehend unbekannten Firma Cytrox entwickelt, die unter anderem in Israel und Ungarn ansässig sei. Neben einer iOS-Version scheint es Predator auch in einer Variante für Android zu geben, so die Sicherheitsforscher.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Atomausstieg ist unumkehrbar

Bundesumweltministerin Steffi Lemke erteilt Forderungen nach verlängerten Laufzeiten für die noch bestehenden Atomkraftwerke eine klare Absage. "Die vereinzelten Rufe nach Laufzeitverlängerungen nützen niemandem, sondern stiften nur unnötige Verunsicherung", sagte die Grünen-Politikerin der dpa. Der Atomausstieg schreite planmäßig voran und das sei auch gut so. Der unumkehrbare Schritt sei ein "großer Erfolg für den Schutz von Mensch und Umwelt" und mache das Land sicherer, betonte Lemke.

"Baum des Lebens" komplett

Seit neun Jahren arbeiten britische Forscher an einer Visualisierung der Beziehung aller gegenwärtigen Spezies zueinander. Nun ist ihr "Tree of Life" oder "Baum des Lebens" fertig. Der interaktive Überblick ist unter OneZoom.org einsehbar und kann stufenlos vergrößert werden. Zu erkunden sind auf einem scheinbar endlosen Baum alle bekannten Arten von Lebewesen und ihr Verhältnis zueinander, also etwa, wann der letzte gemeinsame Vorfahr gelebt hat.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)