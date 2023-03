Kurz informiert: ICANN-Warnung, Windows 11, WhatsApp, Counter-Strike 2

ICANN warnt vor Abschottung: Autoritäre Staaten kapseln Bevölkerung ab

Ein Topverantwortlicher der internationalen Internetverwaltung ICANN hat vor einer Aufsplitterung des globalen Internets gewarnt. "Die potenzielle Fragmentierung des Internets ist ein beunruhigendes Thema", sagte der Technikbeauftragte von ICANN für Europa und Nordamerika, David Huberman, der Deutschen Presse-Agentur. Branchenexperten haben bei der Internet-Abschottung in erster Linie Russland, Iran und China im Blick. Huberman äußerte sich nicht explizit zu einzelnen Ländern. Es handele sich um autoritäre Regierungen, die ihre Menschen kontrollieren wollten, sagte er lediglich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Fehlalarm: Microsoft-Defender-Warnung vor deaktiviertem Schutz führt in die Irre

Eine Fehlermeldung des Microsoft Defender unter Windows 11 irritiert viele Nutzerinnen und Nutzer. Das Windows-11-Sicherheitscenter zeigt an: "Der Schutz durch die lokalen [sic!] Sicherheitsautorität ist deaktiviert. Ihr Gerät ist möglicherweise anfällig." Auch nach Aktivierung und Systemneustart bleibt die Warnung erhalten. Microsoft hat das fehlerhafte Verhalten jetzt bestätigt. Als temporäre Umgehungsmaßnahme schlagen die Entwickler vor, die Meldung wegzuklicken und zu ignorieren, sofern die Option aktiviert und der Rechner einmal neu gestartet wurde. In Kürze dürfte ein Update dem Spuk ein Ende bereiten. Microsoft arbeitet an einer Lösung.

WhatsApp bekommt eine neue Desktop-App für Windows

WhatsApp bekommt eine neue Desktop-App für Windows, auch die Mac-Version ist in Arbeit. Die bisherige Desktop-App von WhatsApp für Windows-Geräte wird ersetzt. Die neue App ist laut dem Messengeranbieter schneller und hat eine neue Oberfläche. In der App sind künftig Gruppen-Videoanrufe mit bis zu acht Personen und Anrufe mit bis zu 32 Personen möglich. WhatsApp erklärt, man wolle das Limit künftig noch weiter erhöhen.

"Counter-Strike 2" ersetzt "CS:GO" ab dem Sommer

Im Sommer 2023 erscheint Valves Ego-Shooter "Counter-Strike 2". Valve verspricht nichts weniger als den "größten technischen Sprung in der Geschichte von 'Counter-Strike'", mit einer Garantie für neue Features und Updates über die nächsten Jahre. "Counter-Strike 2" wird ein kostenloses Upgrade für "Counter-Strike: Global Offensive", das mit einem Wechsel des technischen Unterbaus erscheint: Valve wechselt von der eigenen Source-Engine auf Source 2, das etwa auch schon das MOBA "Dota 2" und der VR-Shooter "Half-Life: Alyx" verwenden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(ssi)