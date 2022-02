Kurz informiert: IT-Armee, Weltklimarat, Tesla Grünheide, Pokémon

"IT-Armee" weckt Befürchtungen vor Eskalation

Nachdem die Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs am Wochenende eine "IT-Armee" ins Leben gerufen hat, hat der Telegram-Kanal dazu bereits mehr als 200.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Während dort bislang offenbar primär DDoS-Angriffe auf russische und belarussische Internetseiten organisiert werden, gibt es Befürchtungen, dass das Vorgehen zu einer weiteren Eskalation des Krieges führen könnte. Tim Stevens vom King’s College London warnt gegenüber Wired davor, dass es in Bezug auf Cyberangriffe viele Unbekannte gebe. Er zeigt sich besorgt, dass die "IT-Armee" den Krieg internationalisiere. Beide Seiten könnten das als Ausweitung des Konflikts über die Grenzen der Ukraine hinaus verstehen.

Weltklimarat legt neuen Bericht vor

Der Weltklimarat IPCC hat den zweiten von insgesamt vier Teilberichten zum Stand und zur Entwicklung des Klimawandels veröffentlicht. Der nun vorliegende Beitrag der Arbeitsgruppe II beschäftigt sich mit den Folgen des Klimawandels, Risiken für Städte und Siedlungen, die Gesundheit und die Nahrungsmittelversorgung. Jedes der vergangenen vier Jahrzehnte war sukzessive wärmer als jedes vorangegangene Jahrzehnt seit 1850, heißt es in dem Bericht. Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven ist Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe II. Er mahnte, dass sich das Zeitfenster zum Handeln schließe: „Wir befinden uns eigentlich im entscheidenden Jahrzehnt der Klimapolitik und es ist bestimmt nicht gut, wenn politische Entscheidungsträger jetzt den Weg in die Vergangenheit wählen.“

Genehmigung für Tesla-Werk noch diese Woche

Die finale Genehmigung für die Fabrik des Elektroautoherstellers Tesla im brandenburgischen Grünheide soll noch in dieser Woche erteilt werden. Das berichtet der Berliner Tagesspiegel, der Betrieb könne dann dort in zwei Wochen aufgenommen werden, in der Zeit müsse Tesla belegen, dass es die behördlichen Auflagen erfülle. Bisher hatte Tesla für das Werk nur behördliche Vorabzulassungen vorliegen und darf dort testweise eine geringe Anzahl Autos herstellen.

Neue Pokémon-Spiele noch 2022

Die beliebte Pokémon-Spielereihe bekommt noch 2022 einen neuen Ableger auf der Nintendo Switch: "Karmesin" und "Purpur" (auf Englisch "Scarlet" und "Violet") werden in typischer Serientradition ein paar kleine Unterschiede aufweisen, im Kern aber das gleiche Spiel sein. Dabei bekommt die mittlerweile schon 9. Generation an Pokémon ihren ersten Auftritt.

