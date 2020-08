Kurz informiert: IT-Branche, Google Maps, Blackberry, Geldautomaten-Betrüger

IT-Branche: Schlechte Zahlen, aber gute Aussichten

Die deutsche IT-Branche steht wirtschaftlich riskanter da als der Durchschnitt der deutschen Unternehmen. Das hat die Auskunftei Creditsafe Deutschland in einer Untersuchung unter 46.000 IT-Unternehmen herausgefunden. Laut Creditsafe verfügen 42 Prozent der IT-Firmen über eine unzureichende Liquidität, über alle Branchen haben lediglich 36 Prozent Liquiditätsprobleme. Auch das durchschnittliche Ausfallrisiko liegt in der IT-Branche höher als der Durchschnitt. Den trüben Zahlen steht allerdings entgegen, dass IT-Unternehmen deutlich jünger und kleiner sind. Zudem seien die Aussichten für die IT-Branche mehr als rosig, meinen die Forscher von CreditSafe.

Google Maps bekommt ein Update

Google Maps wird bunter und detailreicher. Mit einer "Farbkartierungs-Algorithmus-Technik" macht Google nach eigener Aussage seine Satellitenaufnahmen zu feineren Landschaftsabbildungen. Verschiedene Grüntöne werden unterschiedliche Vegetation zeigen, und Gletscher werden künftig weiß sein, schreibt Google auf seinem Blog. Zudem wird für manche Städte eine deutlich detailreichere Mobil-Ansicht der Straßenkarten verfügbar sein.

Smartphones: US-Startup plant Comeback für den Blackberry

Ein bisher unbekanntes US-Startup will einen neuen Blackberry auf den Markt bringen. Schon im ersten Halbjahr 2021 könnte das Android-Smartphone mit der typischen Tastatur erscheinen, teilte das Unternehmen OnwardMobility am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge hat das Startup mit Blackberry eine Vereinbarung über die Nutzung der Marken und Rechte geschlossen. Für Produktentwicklung und Fertigung ist die Foxconn-Tochter FIH Mobile als Partner an Bord. Man dürfe einen 5G-Blackberry erwarten, sagte eine Sprecherin von OnwardMobility.

USA verhaften Dutzende Geldautomaten-Betrüger

Eine stattliche Verhaftungswelle schwappt diese Woche über die US-Ostküste: Ein Softwareproblem der Santander Bank soll Dutzende Personen dazu animiert haben, sich rechtswidrig an Geldautomaten der Bank zu bedienen. Die Täter hätten es geschafft, mit verschiedenen Plastikkarten mehr Geld abzuheben als vorgesehen. Das berichten lokale Medien. Der Trick hatte sich wohl online herumgesprochen.

