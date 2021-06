Kurz informiert: IT-Sicherheit, HarmonyOS, Strafzölle, Venus

Upgradefür IT-Sicherheitsforschung

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung schreibt die Bundesregierung ihr 2020 ausgelaufenes Forschungsrahmenprogramm für IT-Sicherheit bis 2026 fort und legt finanziell noch eine Schippe drauf. Die Fünfjahresförderung beträgt nun "mindestens" 350 Millionen Euro, während es beim Vorläufer noch 180 Millionen waren. Dazu kommen erweiterte Schwerpunkte. Die Initiative soll nun etwa auch helfen, eine "stabile digitale Demokratie und Gesellschaft" zu gewährleisten. Neu ist zudem der Fokus darauf, "Deutschland in Innovation und Transfer zukunftssicher an die Weltspitze" zu bringen.

Huawei stellt Smartphones auf HarmonyOS um

In den kommenden Monaten will Huawei zahlreiche Android-Smartphones und -Tablets per Update auf HarmonyOS umstellen. HarmonyOS ist Huaweis eigenes Betriebssystem, das für Smartphones und Tablets, aber auch für Fernseher, Smartwatches und Smart-Home-Geräte gedacht ist. Zuerst stellt Huawei seine Flaggschiff-Geräte in China auf HarmonyOS um. Bislang wurde der Austausch des Betriebssystems nicht für Märkte außerhalb Chinas angekündigt. Ob Huawei diesen Schritt plant, ist unklar. Eine Nachfrage von heise online wurde nicht unmittelbar beantwortet.

US-Strafzölle für Österreich vorerst unwirksam

Die USA führen einen Strafzoll von 25 Prozent auf bestimmte Importe aus Österreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien und der Türkei ein. Diese Länder haben "Digitalsteuern" auf Umsätze bestimmter ausländischer Konzerne, insbesondere US-Konzerne, eingeführt. Diese Digitalsteuern sind so gestaltet, dass inländische Unternehmen verschont werden. Daher wirken sie wie ein Zoll. Vorerst gilt ein Aufschub für 180 Tage. Das soll die laufenden Verhandlungen über eine Änderung internationaler Steuerstrukturen unterstützen. Gleichzeitig stellen die USA damit den eigentlich befreundeten Staaten die Rute ins Fenster, könnten die Zölle doch jederzeit aktiviert werden.

NASA plant zwei Venus-Missionen

Nach über 30 Jahren kehrt die NASA zur Venus zurück. Die US-Weltraumbehörde hat zwei neue Missionen zum Sonnen-nahen Nachbarplaneten angekündigt. Während die Mission Davinci+ die äußerst dichte Atmosphäre untersuchen wird, gilt die Mission Veritas der Erfassung der Venus-Oberfläche. Beide Missionen sollen die unterschiedliche Entwicklung von Erde und Venus klären helfen. Die NASA plant den Start der beiden Missionen zwischen 2028 und 2030.

