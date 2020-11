Kurz informiert: IVENA, Ausweis, WhatsApp, Haskell Foundation

c’t deckt auf: Kritisches Sicherheitsleck bei Rettungsdienst-System IVENA

Über die Plattform IVENA koordinieren Rettungsleitstellen und Krankenhäuser die Versorgung von Patienten. Durch mehrere leicht vermeidbare Fehler beim Entwicklerteam landete ein Admin-Kennwort im Klartext im Netz, berichtet c‘t. Angreifer hätten darüber vollen Zugriff auf das System bekommen können. Eine Sabotage hätte Menschenleben gefährdet. Die Redaktion fand nicht nur leicht behebbare technische Probleme, sondern stieß vor allem auf einen organisatorischen und juristischen Flickenteppich bei dieser kritischen Infrastruktur. Die ganze Geschichte lesen Sie auf ct.de.

Anti-Morphing-Klausel und Aufnahme von Fingerabdrücken für Ausweis ist fix

Von August 2021 an werden bei der Beantragung eines neuen Personalausweises Abdrücke des linken und rechten Zeigefingers auf dem Funkchip des Dokumentes gespeichert. Zudem muss das Passbild künftig von registrierten Fotostudios ausschließlich digital erstellt und sicher an die Meldebehörde übermittelt werden. Im Rahmen dieses Transfers soll auch die Biometrietauglichkeit der Fotos geprüft werden. Eine Lichtbildaufnahme auf dem Amt wird ebenfalls möglich sein. Einen entsprechenden Gesetzentwurf, mit dem Reisepässe und Personalausweise sicherheitstechnisch weiter aufgerüstet werden sollen, hat der Bundestag beschlossen.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

WhatsApp lässt Nachrichten verschwinden

Auch WhatsApp-Nutzer können nun Nachrichten nach gewisser Zeit automatisch löschen lassen. Die Facebook-Tochter führt diese bei Signal bewährte Funktion im Laufe des November weltweit ein. Während bei Signal Benutzer bei der "Überlebenszeit" einer Nachricht von fünf Sekunden bis zu einer Woche wählen können, bietet WhatsApp gegenwärtig nur eine Sieben-Tages-Frist an. Jeder Teilnehmer eines Chats kann die Funktion ein- oder ausschalten, in Gruppen ist das dem Administrator vorbehalten. Die automatische Löschfunktion gilt jeweils nur für folgende Mitteilungen in einem Chat oder einer Gruppe, nicht für bereits verschickte Nachrichten.

Haskell bekommt nach 30 Jahren eine eigene Stiftung

Im Rahmen der Konferenz Haskell Exchange hat Simon Peyton Jones die Gründung der Haskell Foundation angekündigt. Die Stiftung soll vor allem die Verbreitung der Programmiersprache fördern. Peyton Jones gehörte vor 30 Jahren zu den Designern von Haskell, einer rein funktionalen Programmiersprache, die ganz klare Konzepte vorgibt. Sie steht nicht zu Unrecht im Ruf, schwer erlernbar zu sein. Gleichzeitig gilt sie als besonders sicher, da die strikten Vorgaben einige Programmierfehler verhindern.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)