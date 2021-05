Kurz informiert: Impfausweis, Windows 10, Facebook News, Maker Faire Digital

Digitaler Impfausweis in der Schweiz scheitert

Aufgrund erheblicher Datensicherheitsmängel muss die Schweiz ihre einzige Plattform für digitale Impfnachweise endgültig schließen. "Die Stiftung meineimpfungen hat in den letzten Wochen enorme Anstrengungen unternommen, die zuvor identifizierten, kritischen Schwachstellen zu beheben", steht auf deren Webseite zu lesen. "Eine erneute Gesamtbeurteilung hat ergeben, dass ein sicherer Betrieb der Plattform nicht mehr möglich ist." Schlimmer als Fehler im Code wog dabei ein absurder Designmangel: Wie das Online-Magazin Republik aufgedeckt hat, konnte sich jeder als Arzt ausgeben und dann Gesundheitsdaten hunderttausender Schweizer einsehen und sogar verändern.

Audioprobleme nach Windows 10 Update

Aktuelle Updates für Windows 10 ab Version 2004 können Audioprobleme verursachen. Einen Teil dieser Schwierigkeiten hat Microsoft Ende vergangener Woche eingestanden. Der Eintrag bei Microsoft geht darauf ein, dass die Tonausgabe bei Verwendung von 5.1-Dolby-Digital-Audio bei bestimmten Apps Probleme machen kann. Es könne ein hohes Rauschen oder Fiepen unter Windows 10 auftreten, wenn bestimmte Apps, Audiogeräte und Windows-Einstellungen verwendet werden. Details, um welche Apps oder Audiogeräte sowie Windows-Einstellungen es sich handelt, bleibt Microsoft aber schuldig. Aktuell untersuchen die Entwickler das Problem allerdings noch.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Facebook-Nutzende in Deutschland werden in der App des sozialen Netzwerks in Kürze einen Reiter finden, über den sie journalistische Inhalte von Verlagen sehen können. "Facebook News" heißt das Angebot, an dem sich 35 Verlage mit 100 Medienmarken beteiligen. Heise Medien ist auch dabei. In dem Bereich werden künftig aktuelle Schlagzeilen präsentiert. Kuratiert werden sie von Upday, einem Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, Nachrichten zu aggregieren. Die dortigen Kuratoren wählen Inhalte nach journalistischen Kriterien aus und werden von Facebooks Kuratorenteam beaufsichtigt.

Registrierung zur Maker Faire Digital Edition

Maker Faire-Fans – und alle, die es werden wollen – aufgepasst: Die Registrierung als Besucher zur digitalen Maker Faire Hannover am 18. Juni ist jetzt geöffnet. Die Besucher erwartet unter anderem ein virtueller Ausstellungsbereich, spektakuläre Live-Shows, ein Wissenshub mit spannenden Kurz-Vorträgen von Makern und Make-Redakteurinnen sowie virtuelle Thementische an denen die Besuchenden mit den Makern ins Gespräch kommen können. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)