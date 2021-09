Kurz informiert: Impfstatus, Trolle, Klimawandel, Bitcoin

Laschet für Auskunftspflicht zu Impfstatus

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich für eine Auskunftspflicht über den Impfstatus in allen Betrieben in Deutschland ausgesprochen. "Der Arbeitgeber muss wissen, wer im Betrieb geimpft ist, um Schutzmaßnahmen ergreifen zu können", sagte der CDU-Vorsitzende beim "Wahlcheck" der "Heilbronner Stimme". Allerdings dürften Nicht-Geimpfte nicht diskriminiert werden. Man müsse das behutsam machen. Union und SPD im Bundestag haben sich nur darauf verständigt, dass die Arbeitgeber in Kitas, Schulen und Pflegeheimen die Beschäftigten fragen dürfen, ob sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Bisher ist dies nur in Arztpraxen und Kliniken erlaubt.

Russische Trolle suggerieren Putin-Begeisterung

Russische Accounts haben gezielt Hunderte Meldungen auf Nachrichtenseiten in Großbritannien, den USA, Frankreich, Deutschland, Italien und anderswo mit "provokativ pro-russischen oder anti-westlichen Statements" kommentiert, woraufhin russischsprachige Medien genau diese Kommentare als Grundlage für ihre Berichterstattung verwendet haben. Das hat eine Forschungsgruppe der Universität Cardiff herausgefunden, die diese Kampagne demnach erst durch die übergreifende Analyse entdeckt habe. Für sich genommen, seien die einzelnen Kommentare nicht verdächtig genug. Die Forscherinnen und Forscher fordern von den Medien nun mehr Transparenz über ihren Kampf gegen Desinformation.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Eindringlicher Klima-Appell an Industrieländer

Mehr als 220 Fachmagazine zu Medizin und Gesundheit fordern die Staats- und Regierungschefs der Welt in einem gemeinsamen Leitartikel auf, den Klimanotstand ernstzunehmen und entsprechend zu handeln. Sofortmaßnahmen seien nötig, um die Gesellschaft umzugestalten, den Klimawandel einzugrenzen, die Biodiversität wiederherzustellen und die öffentliche Gesundheit zu schützen. Konkret müssten Industrienationen ihre Emissionen schneller senken "und zwar bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen". Der Aufruf erscheint im Vorfeld der UN-Generalversammlung, einer der letzten internationalen Tagungen vor der Weltklimakonferenz, die im November in Glasgow stattfindet.

Bitcoin Zahlungsmittel in El Salvador

In El Salvador ist die Digitalwährung Bitcoin ab Dienstag ein gesetzliches Zahlungsmittel. Der zentralamerikanische Staat ist das erste Land der Welt, das diesen Schritt macht. Ein entsprechendes Gesetz war vor drei Monaten verabschiedet worden und tritt nun in Kraft. Es sieht vor, dass jeder Händler Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen muss, der technisch dazu in der Lage ist. Auch Steuern können in der Kryptowährung bezahlt werden.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)