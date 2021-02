Kurz informiert: Impfzubehör, Garantie-Hinweise, YouTube, Clubhouse, Wahl-O-Mat

Notfallplattform für Impfzubehör

Die Chemieindustrie plant eine Marktplattform, um die sichere Versorgung mit Impfzubehör zu unterstützen und temporäre Verknappungen zu vermeiden. Der Verband der Chemischen Industrie arbeite mit Hochdruck an der Fertigstellung der "Notfallplattform Corona", sagte ein Sprecher auf Anfrage der dpa. Eine erste Version solle in zwei Wochen online gehen. Ziel sei es, auf einer digitalen Plattform Markttransparenz für Angebot und Nachfrage von Impfzubehör zu schaffen – wie Spritzen, Kanülen oder Kochsalzlösungen.

Garantie-Hinweise beim Online-Handel

Der Bundesgerichtshof wendet sich mit der Frage, wie präzise Online-Händler über Garantien aufklären müssen, an den Gerichtshof der Europäischen Union. Dieser solle unter anderem klären, unter welchen Umständen die Informationspflicht besteht und wie umfangreich die Angaben sein müssen. Reicht beispielsweise ein Link zu einer Produktinformation als Garantie-Hinweis im Online-Handel aus? Hintergrund ist nach Angaben des BGH, dass EU-Regeln dazu nahezu gleichlautend in deutsches Recht umgesetzt sind.

Polizei bei YouTube

Die Polizei in NRW hat kurze Videos in Sozialen Netzwerken wie Youtube, Facebook oder TikTok als "Hauptzugang" zu potenziellen Bewerbern identifiziert. In einem Papier des zuständigen Landesamts für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei heißt es: "Studiengestützt lässt sich feststellen, dass Instagram und Youtube bei der Berufsorientierung und Nutzung der sozialen Netzwerke zu Karrierethemen vorrangig zu betrachten sind." Nun wird eine Firma gesucht, die entsprechende Filme produzieren soll.

Clubhouse Nachahmer

Kaum gibt es einen Hype um die Live-Podcast-App Clubhouse, soll Facebook auch schon dran sein, eine ähnliche Funktion für die eigenen sozialen Netzwerke zu entwickeln, berichten Insider Medien. Auch Twitter hat bereits seit einiger Zeit eine Betaversion einer Audio-Chat-Funktion namens Spaces laufen. Der Testlauf wird derzeit ausgeweitet.

Wahl-O-Mat für BW und RP

Unschlüssige Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg können vor den Landtagswahlen am 14. März ihre Parteipräferenz nun spielerisch mit den neuesten Wahl-O-Maten erkunden. Die Bundeszentrale für politische Bildung gibt Hilfestellung mit ihrem Web-Angebot. Dabei können ab jetzt die Position aller zur Wahl stehenden Parteien und Kandidat:innen miteinander verglichen werden.

