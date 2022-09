Kurz informiert: Instagram, Ladesäulen, Ubuntu Unity, TikTok

400 Millionen Euro Strafe für Instagram

Die irische Datenschutzbehörde verhängt eine Rekordstrafe in Höhe von 405 Millionen Euro gegen Instagram wegen des Umgangs des sozialen Netzwerks mit Kinderdaten. Die vollständigen Details der Entscheidung werden kommende Woche veröffentlicht. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Laut einer per E-Mail versandten Erklärung des Mutterkonzers Meta plane Instagram, Berufung einzulegen. Instagram habe seine Einstellungen vor über einem Jahr aktualisiert und seitdem neue Funktionen veröffentlicht, um Kinder und Jugendliche zu schützen und ihre Daten privat zu halten, so der Meta-Sprecher. Da Instagram zu Facebook gehört und der EU-Hauptsitz der Social-Media-Plattform in Irland liegt, ist die dortige Aufsichtsbehörde zuständig.

Kein kostenloses E-Auto-Laden bei Kaufland

Die kostenlosen Lademöglichkeiten für Elektroautos werden seltener: Ab dem 12. September verlangen die Supermarktketten Kaufland und Lidl Gebühren an ihren Ladestationen. Bislang war dieser Service kostenlos. Mit den Einnahmen wolle man das Angebot weiter ausbauen und die bisherigen Ladesäulen instand halten. Eigenen Angaben zufolge betreibt die Schwarz-Gruppe, zu der Kaufland und Lidl gehören, deutschlandweit 1300 Ladepunkte, international sollen es bis Ende des Jahres rund 13.000 sein. An den meisten Standorten werden AC-Ladepunkte mit bis zu 43 kW Ladeleistung angeboten. Das soll künftig 29 Cent je Kilowattstunde kosten.

Comback für Ubuntu Unity

Totgesagte leben länger: Canonical verabschiedete sich 2017 mit Ubuntu 17.10 von Unity und setzte fortan standardmäßig auf einen angepassten Gnome-Desktop. Der Unity-Code wurde jedoch weiter von der Community gepflegt. Jetzt feiert Ubuntu Unity mit der Anerkennung als offizieller Ubuntu Flavour ein Comeback. Interessierte können Ubuntu Unity 22.10 am 29. September mit dem Erscheinen der Beta ausprobieren. Das finale Release ist für den 20. Oktober angesetzt.

TikTok dementiert Hack

In einem Hacking-Forum sind Screenshots von einer Datenbank mit unter anderem Nutzerdaten, Quellcode und Nutzerstatistiken von TikTok und WeChat aufgetaucht. TikTok dementiert eine IT-Attacke und versichert, dass die Daten falsch sind. Das haben die Verantwortlichen in einem Statement mitgeteilt. Der Code habe nichts mit ihrem Backend-Quellcode zu tun. Verschiedene Sicherheitsforscher haben das Leak untersucht und einige Daten für echt befunden. Einige Daten seien aber auch "Müll". Die komplette Echtheit sowie der Ursprung der Daten bleiben vorerst unklar.

(igr)