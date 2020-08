Kurz informiert: Internetkriminalität, Klimaneutralität, Fitbit, SpaceX

Unionspolitiker fordern härteres Vorgehen gegen Internetkriminalität

Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordern eine entschiedenere Bekämpfung der Kriminalität im Internet. "In dem Maß, in dem sich unser aller Leben aus der realen in die digitale Welt verlagert, steigt auch die Gefahr, Opfer digital begangener Straftaten zu werden", schreiben Fraktionsvize Thorsten Frei und der Sprecher der Fraktion für Recht und Verbraucherschutz, Jan-Marco Luczak, in einem Eckpunktepapier zum Digitalstrafrecht. Sie fordern unter anderem einen neuen Straftatbestand für das Betreiben von Online-Handelsplattformen etwa zum Angebot verbotener Waffen im Darknet. Für Opfer von Cybermobbing brauche es eine zentrale Anlaufstelle und einen eigenen Straftatbestand, um insbesondere Kinder und Jugendliche zu schützen.

Weg zur Klimaneutralität soll "unumkehrbar" werden

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat in der Klimaschutzpolitik Versäumnisse eingeräumt. Der CDU-Politiker dringt darauf, in den kommenden Monaten den Weg zur Klimaneutralität "unumkehrbar" zu machen. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden – also unterm Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Altmaier hat dabei insbesondere die Stahlproduktion im Blick. "An der Stahlindustrie wird sich – als Paradebeispiel einer energieintensiven Industrie – zeigen, ob es uns gelingt, Klimaschutz und hochwertige Industrie in Europa zusammenzubringen", sagte er der dpa. Nur dann werde Europa ein Vorbild, nur dann ließen sich Wohlstand und ein hohes Niveau an sozialer Sicherung in Deutschland und Europa erhalten.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

EU-Kommission meldet Bedenken gegen Fitbit-Übernahme durch Google an

Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben Bedenken gegen die geplante Übernahme des Fitnessuhren-Herstellers Fitbit durch den Online-Riesen Google angemeldet. Es müsse sichergestellt werden, dass die Kontrolle, die Google infolge der Übernahme über Daten erhalte, nicht zu einer Verfälschung des Wettbewerbs führe, teilte die zuständige Vizepräsidentin Margrethe Vestager mit. Deswegen werde nun eine eingehende Untersuchung eingeleitet.

Starship-Prototyp erreicht bei Hüpfer 150 Meter Höhe

Ein Prototyp des Starships von SpaceX ist am Dienstag 150 Meter in die Höhe gestiegen und danach wieder sicher gelandet. Nach einigen Rückschlägen mit den Vorgängern ist das für das US-Raumfahrtunternehmen von Elon Musk ein wichtiger Erfolg auf dem – noch langen – Weg zur geplanten Riesenrakete für interplanetare Missionen. Am Ende der Entwicklung stünde die Technik für die Besiedlung des Mars, gibt sich Musk optimistisch.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)