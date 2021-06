Kurz informiert: Just use Teams, Online-Casino, Lithium, John McAfee

„Just use Teams“ fordert weniger Geschäftsreisen

Eine Gruppe von Klimaschützenden sowie Kundinnen und Kunden des Kollaborations- und Videokonferenz-Tools Microsoft Teams, hat den Softwarekonzern Microsoft dazu aufgerufen, Geschäftsreisen künftig auf das Niveau des Corona-Krisenjahrs 2020 zu begrenzen. Statt zu geschäftlichen Treffen zu reisen, solle Microsoft besser das eigene Tool Teams für virtuelle Zusammenkünfte einsetzen, fordert die Kampagne „Just use Teams“ auf Twitter. Im Vorkrisenjahr 2019 hätten die Geschäftsreisen von Microsoft mehr klimaschädliche Gase produziert als einige komplette Länder. Microsoft könne nur dann eine führende Position beim Klimaschutz einnehmen, wenn der Konzern seine Reiserichtlinie anpasst und nur noch die notwendigsten Flüge durchführt.

Glücksspielforscher warnt vor Suchtgefahren von Online-Casinos

Der Bremer Glücksspielforscher Tobias Hayer befürchtet erhöhte Suchtgefahren mit Inkrafttreten des neuen Glücksspiel-Staatsvertrages am 1. Juli. "Durch die Legalisierung wird Online-Glücksspiel noch populärer und die Spielanreize werden massiv erhöht", sagte der Psychologe der dpa. Mit dem neuen Staatsvertrag werden bisher verbotene virtuelle Automatenspiele im Internet sowie Online-Casinos mit Poker oder Roulette erlaubt.

Lithium aus dem Meerwasser

Die Ozeane enthalten insgesamt ungefähr 5000 Mal so viel Lithium wie die Kontinente – leider aber nur in der sehr geringen Konzentration von 0,2 ppm. Forschende der saudi-arabischen King Abdullah University of Science & Technology haben nun nach eigenen Angaben ein Verfahren entwickelt, Lithium trotzdem auf wirtschaftliche Weise aus Meerwasser zu extrahieren, schreibt Technology Review. Mit Strom, Katalysatoren und einer Keramik-Membran lässt sich aus Meerwasser gleichzeitig Lithium, Wasserstoff und Chlor gewinnen – und das zu wirtschaftlichen Kosten.

John McAfee stirbt in spanischem Gefängnis

Der Software-Entwickler und Antiviren-Pionier John McAfee ist am Mittwoch tot in einer Gefängniszelle in Barcelona aufgefunden worden. Nur Stunden zuvor hatte ein spanisches Gericht seine Auslieferung an die USA genehmigt. McAfee wurde 75 Jahre alt. Die US-Staatsanwaltschaft warf McAfee Steuerhinterziehung sowie vorsätzliche Unterlassung von Steuererklärungen vor. Zusätzlich hat die US-Börsenaufsicht SEC den Vorwurf erhoben, McAfee habe den Kauf bestimmter Kryptowährungen empfohlen, ohne seine Werbehonorare offenzulegen. Daraus folgte eine Anklage gegen den Antiviren-Unternehmer wegen Betrugs und Geldwäsche.

