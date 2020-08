Kurz informiert: KI-Campus, Trickbot, Fortnite, The Witcher

Mehrere Regionen in Baden-Württemberg an geplantem KI-Campus interessiert

Für den geplanten Aufbau eines sogenannten Innovationsparks für Künstliche Intelligenz in Baden-Württemberg konkurrieren laut dem Landeswirtschaftsministerium mehrere Bewerber. Unklar sei noch, ob man den Campus nur an einem Standort baue oder ihn auf mehrere Orte verteile. Über die Standortfrage solle laut Ministerium im kommenden Jahr entschieden werden. Die Landesregierung hatte Anfang des Jahres verkündet, am Aufbau eines Innovationsparks für Künstliche Intelligenz zu arbeiten. Dort sollen sich Wissenschaftler, Unternehmen und Investoren vernetzen und unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten können.

Cybercrime: Trickbot droht nun ebenfalls mit Veröffentlichung

Die mit Emotet verbundene Trickbot-Bande setzt die neue Ransomware Conti ein und betreibt jetzt auch eine eigene Leak-Plattform. Wie zuvor bereits Ragnar Locker, Maze und andere Cybercrime-Gangs kopieren sie Daten von den infizierten Systemen und drohen mit deren Veröffentlichung. Auf der Leak-Plattform finden sich bereits erste prominente Namen von Opfern. Allerdings ist dabei Vorsicht geboten. So ist der jüngste Eintrag zwar mit "The Volkswagen Group" betitelt. Die veröffentlichten Dokumente stammen jedoch lediglich von einem einzelnen VW-Händler. Darüber hinaus gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Trickbot-Gang jetzt mit dem Maze-Kartell zusammenarbeitet.

Neues "Fortnite"-Update teilt die Community

Der Streit zwischen "Fortnite"-Entwickler Epic Games und Apple hat nun erste spürbare Konsequenzen für "Fortnite"-Spieler: Das neue Update für den beliebten Online-Shooter wird aufgrund des laufenden Rechtsstreits zwischen den beiden US-Unternehmen nicht für iOS und macOS zur Verfügung stehen. In der Praxis wird die "Fortnite"-Community, die normalerweise frei zwischen den Plattformen wechseln und über die Plattformgrenzen hinaus spielen kann, nun gespalten. Nach einem Regelverstoß in der Spiele-App "Fortnite" hatte Apple die von Epic Games entwickelte Anwendung aus dem App Store entfernt.

"The Witcher"-Mobilspiel nach dem Vorbild von "Pokémon Go" angekündigt

CD Projekt arbeitet an einem Mobilableger der beliebten "The Witcher"-Reihe. "The Witcher: Monster Slayer" schneidet sich offensichtlich ein ganz großes Stück beim Mobil-Hit "Pokémon Go" ab: Mit dem Handy ziehen Spieler in die echte Welt, wo sie mit dessen Augmented-Reality-Funktionen Monster orten und besiegen. "The Witcher: Monster Slayer" soll laut CD Projekt auch die aktuelle Uhrzeit und die Wetterbedingungen in die Kämpfe einberechnen. Der Release-Termin soll im Verlauf des Jahres bekanntgegeben werden.

(igr)