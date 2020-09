Kurz informiert: KI-Regulierung, Playstation 5, Stalkerware, Tutanota

KI-Bundesverband fordert Verhältnismäßigkeit bei KI-Regulierung

Die Digitalpläne von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen greifen nach Ansicht des Branchenverbands der Künstlichen Intelligenz nicht weit genug. Der KI-Bundesverband teilte mit, er vermisse in von der Leyens Rede "eine Diskussion über eine potenzielle europäische Plattformökonomie". Von der Leyen hatte am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz für die digitale Entwicklung in Europa herausgehoben. Zugleich betonte sie, dass eine Regulierung nötig sei. Der KI-Verband forderte nun, dass sich die Regulierung nach dem potenziellen Schaden der Anwendung richten solle.

Sony Playstation 5 kommt im November in den Handel

Die Playstation 5 ist deutlich größer als ihre Vorgängermodelle: Laut offiziellen Angaben von Sony ist sie 39 Zentimeter hoch und 4,5 Kilogramm schwer. Die Playstation 5 kommt am 19. November in Deutschland in den Handel. Sie wird mit Laufwerk 500 Euro kosten. Die Version ohne UHD-Blu-ray-Laufwerk gibt es für 400 Euro. Weil die Auswahl an Launch-Titeln für die PS5 bisher recht mager ist, bietet Sony Abonnenten von Playstation Plus die "Playstation Plus Collection" an: Besitzer einer PS5 bekommen damit Zugriff auf zahlreiche PS4-Titel kostenlos.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Google beschränkt Apps für Stalking

Google hat neue Regeln gegen Irreführung für den App-Store Google Play vorgestellt. Sie gelten ab 1. Oktober. Zwanzig Tage danach kommen strengere Regeln für Stalkerware hinzu. Sie dient gemeinhin der heimlichen Überwachung des Geräteusers. Code, der personenbezogene Informationen ohne adäquate Information oder Zustimmung an Dritte überträgt und keine Warnung einblendet, ist ab 21. Oktober bei Google Play unerwünscht. Die Überwachung von Kindern und Mitarbeitern lässt Google weiterhin zu, sofern das im jeweiligen Land erlaubt ist. Erforderlich ist aber auch dann ein dauerhafter Hinweis sowie ein Icon, das die App deutlich kennzeichnet.

DDoS-Angriff auf Tutanota

Der E-Mail-Anbieter Tutanota ist nach eigener Aussage kontinuierlichen DDoS-Angriffen ausgesetzt. Wegen eines hinzukommenden Infrastrukturproblems ist der Dienst deshalb am Wochenende teilweise nicht verfügbar gewesen. Tutanota entschuldigt sich für den Ausfall. Grund sei eine zu stark eingestellte IP-Blockade zur Abschwächung der Angriffe gewesen. Laut Tutanota ist die Abwehr trotz des Rückschlags am Sonntag deutlich besser geworden.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)