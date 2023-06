Kurz informiert: KI-Verordnung, PDF wird 30, Klage gegen Twitter, Steam-Update

KI-Regulierung kommt

Das EU-Parlament hat am Mittwoch seine Linie für eine Verordnung zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) abgesteckt und sich dabei für ein weitgehendes Verbot biometrischer Massenüberwachung im öffentlichen Raum ausgesprochen. Für diese Position im Einklang mit der Empfehlung der federführenden Ausschüsse stimmten 499 Abgeordnete bei 28 Nein-Stimmen und der recht großen Zahl von 93 Enthaltungen. KI soll künftig demokratischen Spielregeln folgen, die Grundrechte der Bürger wahren und dem Allgemeinwohl dienen.

PDF wird 30

Am 15. Juni 1993 erschien die Software Adobe Acrobat 1.0. Sie bestand aus einem Programm zum Erstellen von Dokumenten im Portable Document Format (PDF) der PostScript in PDF umwandelte. Seitdem hat es sich als Standard etabliert, um digitale Dokumente einheitlich darzustellen und auf diese Weise systemübergreifend auszutauschen. Was war das vorher für ein Sprachengewirr: Atari ST, Commodore Amiga, Apple Macintosh und IBM-PC mit Microsoft DOS lagen nicht nur auf anderen Kontinenten, sondern auf anderen Planeten. Aber selbst eine Worddatei auf zwei verschiedenen PCs gleich darzustellen, scheiterte: Fehlende Fonts waren ein Standardproblem, Bilder landeten mal hier und mal dort, der Zeilenumbruch unterschied sich und die Fußnoten endeten sonst wo.

Klage gegen Twitter

Die National Music Publishers' Association hat im Namen von 17 Musikverlegern Klage gegen Twitter eingereicht. Es wird Schadensersatz bis zu 250 Millionen US-Dollar verlangt. Dem sozialen Netzwerk wird vorgeworfen, Urheberrechtsverletzungen begangen zu haben. Rund 1700 Songs seien davon betroffen. In der Klage, die vor einem Bundesbezirksgericht in Nashville im Bundesstaat Tennessee eingereicht wurde, heißt es, Twitter habe urheberrechtlich geschützte Musik auf seiner Plattform veröffentlicht, ohne eine Lizenz dafür zu haben. Twitter sei dagegen auch nicht ausreichend vorgegangen.

Ein umfassendes Update für die Spieleplattform Steam steht zum Download bereit. Es umfasst überarbeiteten Code, ein frisches Design und praktische neue Features für die größte PC-Spieleplattform der Welt. Die Updates wurden seit Monaten im Beta-Branch von Steam getestet und stehen nun allen Nutzern als Stable Release zur Verfügung.

