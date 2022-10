Kurz informiert: Kernfusionsreaktor, Krisenchat, Firefly Aerospace, Pilz-Apps

Kernfusionsreaktor in West Burton

Die britische Regierung hat festgelegt, wo der erste Prototyp eines Kernfusionsreaktors in dem Land entstehen soll. Als Standort ist West Burton in der mittelenglischen Grafschaft Nottinghamshire vorgesehen. Der Spherical Tokamak for Energy Production – kurz "STEP" genannte Reaktor soll 2040 fertiggestellt sein. In einem Tokamak-Reaktor werden starke Magnetfelder eingesetzt, um das heiße Plasma von Fusionsbrennstoffen in einem Behälter zu begrenzen und zu steuern. STEP soll nicht in Form eines Donuts gebaut werden wie andere derartige Projekte, sondern wie ein entkernter Apfel, also kugelförmig. Dadurch soll der Reaktor kleiner ausfallen als etwa der International Thermonuclear Experimental Reactor, der momentan in Frankreich gebaut wird. So könne das Magnetfeld effizienter aufgebaut und STEP vergleichsweise günstiger werden.

Krisenchat erhält Kinderschutzpreis

Kindern und Jugendlichen online zur Seite stehen – das ist die Idee hinter Krisenchat. Die Chat-Plattform erhielt jetzt den ersten Deutschen Kinderschutzpreis. Der Preis soll künftig regelmäßig Menschen, Initiativen und Projekte würdigen, die sich durch besondere Leidenschaft, Kreativität und Professionalität im Kinderschutz auszeichnen. In der Corona-Pandemie hatten drei 18-jährige Schüler die Idee, Kindern und Jugendlichen rund um die Uhr Hilfe in persönlichen Krisen zu bieten. Ihr psychosoziales Beratungsangebot Krisenchat hat sich in dieser kurzen Zeit zu einer wichtigen Säule des Kinder- und Jugendschutzes in Deutschland entwickelt, erklärte die Jury. Die Initiative arbeitet mit Kliniken, Anlaufstellen, Ärzten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zusammen.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast.

Firefly Aerospace feiert geglückten Flug

Die US-amerikanische Weltraumfirma Firefly Aerospace kann einen Erfolg vermelden. Mit ihrer Rakete "Alpha" konnte sie drei Satelliten in den Orbit bringen. Firefly Aerospace hat damit einen neuen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen, das sowohl an der West- als auch der Ostküste der USA operiert, möchte Dienstleistungen rund um den Weltraum möglichst kostengünstig anbieten und zugleich ausschließlich in den USA produzieren. Bis Ende des Jahres werden Flüge im monatlichen Takt angestrebt.

Experten warnen vor Pilz-Apps

Zu Beginn der Pilz-Saison raten die Bayerische Mykologische Gesellschaft (kurz BMG) und die TU München zur Vorsicht. Pilz-Apps werben damit, Pilze anhand eines Fotos bestimmen zu können. "Das ist eine neue Gefahr", warnt Christoph Hahn, Präsident der BMG. Man könne einem Pilz schließlich nicht allein an Form oder Farbe ansehen, ob dieser giftig ist. Viele Giftpilze sähen gewöhnlichen Speisepilzen zum Verwechseln ähnlich. Schon ein falscher Pilz könne potenziell tödlich sein. Vorsorglich solle man daher nur die essbaren Pilze sammeln, die man auch selber klar identifizieren könne.

(igr)