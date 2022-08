Kurz informiert: Klimaerwärmung, Twitter, Fluxjet, Tata

US-Senat beschließt Milliardenpaket gegen Klimaerwärmung

Ausschließlich mit Stimmen aus der Demokratischen Partei und von Vizepräsidentin Kamala Harris hat der US-Senat die bislang umfangreichste Gesetzgebung im Kampf gegen den Klimawandel beschlossen. Schafft es das Gesetz auch durch das US-Repräsentantenhaus – wo die Mehrheit der Demokraten nicht ganz so knapp ist – könnten die Treibhausgasemissionen der USA bis Ende des Jahrzehnts um über 40 Prozent gegenüber jenen aus dem Jahr 2005 sinken. Das Gesetzespaket soll mit milliardenschweren Steuererleichterungen dafür sorgen, dass in den USA mehr Elektroautos gekauft und mehr Solar- und Windkraftanlagen gebaut werden. Außerdem sind Unterstützungen für Landstriche vorgesehen, die besonders schwer vom Klimawandel betroffen sind. Finanziert werden soll das unter anderem über eine Mindeststeuer für große Unternehmen in Höhe von 15 Prozent.

Streit um Bot-Accounts bei Twitter

In der Auseinandersetzung um die geplante Übernahme von Twitter hat der US-Milliardär Elon Musk den Twitter-Chef zu einer öffentlichen Debatte über den Anteil der Bot-Accounts auf der Plattform aufgerufen. Kurz zuvor hatte ihm das soziale Netzwerk vor Gericht vorgehalten, dass seine Schätzungen zur Zahl der Spam- und Fake-Accounts von einem unzuverlässigen Internetwerkzeug stammten, das sogar Musks eigenen Twitter-Account hin und wieder als Bot klassifiziert. Das will Musk so nicht stehen lassen und hat das Unternehmen aufgefordert, seine Zählmethoden zu beweisen. In diesem Fall könne das Geschäft wie geplant über die Bühne gehen.

Fluxjet zwischen Calgary und Edmonton

Die Pläne für eine Hyperloop-Verbindung zwischen den kanadischen Städten Calgary und Edmonton nehmen erste Formen an. Das kanadische Unternehmen Transpod hat mit "Fluxjet" den Namen für sein Transportmittel bekannt gegeben, außerdem sollen erste Erkundungsarbeiten mit Umweltverträglichkeitsprüfungen aufgenommen worden sein. Der elektrisch angetriebene Fluxjet soll einmal mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 km/h zwischen Calgary und Edmonton verkehren. Für 2027 wird mit dem Baubeginn für die Hochgeschwindigkeits-verbindung gerechnet, die möglicherweise 2030 fertig sein könnte.

Tata Motors kauft indische Ford-Fabrik

Der in Indien beheimatete Autohersteller Tata Motors kauft die unmittelbar benachbarte Ford-Fabrik in Sanand im westindischen Bundesstaat Gujarat für umgerechnet knapp 90 Millionen Euro. Dort hat Ford Antriebsstränge produziert, bevor man sich wegen Erfolglosigkeit aus Indien zurückzog. Vereinbart wurde zudem eine Zusammenarbeit mit Ford, bei der das Werk an die bestehenden und kommenden Fahrzeugplattformen von Tata Motors angepasst werden soll.

