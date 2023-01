Kurz informiert: Klimaschutz, CES 2023, Autounfallerkennung, Komet ZTF

Habeck will Klimaschutz im Verkehrssektor beschleunigen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will in diesem Jahr deutliche Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr durchsetzen. Es müsse noch eine große Lücke geschlossen werden, darin seien sich er und Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP einig. Der Verkehrssektor muss laut Klimaschutzgesetz wie andere Sektoren die Jahresemissionsmenge bis 2030 deutlich senken. Bisherige Maßnahmen reichten aber nicht aus, hieß es in einem Gutachten des Expertenrats für Klimafragen, einem Beratergremium der Regierung. Im Verkehrsbereich sei etwa eine 14-fache Erhöhung der Reduktionsgeschwindigkeit notwendig, um das Sektorziel für 2030 zu erreichen. Nun müsse man über die weiteren Maßnahmen debattieren, so Habeck.

Die Autobranche auf der CES

Die CES in Las Vegas gehört für die Autobranche inzwischen zum festen Programm. In diesem Jahr werden sich die beiden europäischen Marken BMW und Stellantis eine Art Zweikampf liefern. BMW stellt auf der CES kein neues Serienfahrfahrzeug vor, sondern eine realitätsnahe Vision eines voll vernetzten Autos der Zukunft – ein Ausblick auf Konzepte für die neue Klasse. Dabei sollen nicht nur Design und Technik, sondern auch Bedienkonzepte und Innenraumgestaltung im Vordergrund stehen. Mit einem Serienmodell wird ab 2025 gerechnet. Stellantis zeigt unter anderem das Peugeot Inception Konzept und die seriennahe Studie des batterieelektrischen Full-Size-Pick-ups Ram 1500 Revolution.

Unfallerkennung im iPhone 14 fehlerhaft

In der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel hatten Rettungsdienste insbesondere in den USA viel unnötige Arbeit, weil die neue Autounfallerkennung in den vier iPhone-14-Modellen, der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch Ultra fehlerhaft anschlug. So berichtete eine Lokalzeitung aus Colorado von sage und schreibe 71 Fehlalarmen an einem einzigen Wochenende. Allen gemeinsam war, dass sie von Menschen ausgelöst wurden, die auf Skiern unterwegs waren – und nicht etwa in einem verunfallten Fahrzeug. Andere Regionen in den USA melden ähnliche Probleme. Apple hat sich bislang nicht dazu geäußert, sei aber informiert.

Komet ZFT bald am Nachthimmel

Ende Januar nähert sich ein Komet der Erde, der zum letzten Mal vor 50.000 Jahren bei uns vorbeigekommen ist. Noch ist nicht klar, wie hell der Himmelskörper ZTF am Nachthimmel werden wird, aber die US-Weltraumagentur NASA spricht von einer "fantastischen Gelegenheit, eine persönliche Verbindung mit einem eisigen Besucher aus dem fernen äußeren Sonnensystem herzustellen". Weil ZTF sehr hoch steht, wird er teilweise die ganze Nacht über zu beobachten sein.

