Kurz informiert: Klimaschutz, ICT-Kompetenz, Spyware, Innogames

Wissing will Straßen stärker fördern

Bundesverkehrsminister Volker Wissing bezweifelt offenbar die Ansicht, dass eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene das Klima schützen könne. Das entnimmt das Handelsblatt einem Bericht des Bundesverkehrsministeriums an den Verkehrsausschuss des Bundestags. Darin heißt es, dass Klima- und Verlagerungsziele zu trennen seien. Das steht im Widerspruch zum Ziel im Koalitionsvertrag, nach dem bis 2030 schon doppelt so viele Menschen Bahn fahren sollen und die Transportleistung der Schiene auf ein Viertel des gesamten Güteraufkommens kräftig steigen soll. Ein Hauptziel ist dabei eine Verringerung klimawirksamer Emissionen. Das Verkehrsministerium spricht hingegen von einem grundlegenden Strukturwandel durch die Elektrifizierung des Straßenverkehrs aus erneuerbaren Energiequellen. Da auch in den nächsten Jahrzehnten der Großteil des Verkehrs auf Fernstraßen stattfinde, müssten diese stärker gefördert werden.

Soziale Medien stören digitale Kompetenz

Die ständige Begleitung des Alltags mit Technik und insbesondere die Nutzung von sozialen Medien führt nicht zwangsläufig zu mehr Kompetenzen im Bereich der digitalen Medien. Das macht eine neue Auswertung von Daten des Nationalen Bildungspanels deutlich. Soziale Medien würden häufig zur Unterhaltung, Zerstreuung und Ablenkung und oft auch schnell nebenbei genutzt. Das sei wenig anspruchsvoll und könne zugleich ein großer Störfaktor sein. Die gezielte Informationssuche bei einer Online-Recherche zahle hingegen direkt auf die Fähigkeiten junger Erwachsener ein, souverän mit digitalen Informationstechnologien umzugehen.

Spyware-Kampagne knackt iPhones

Zwischen Januar und November 2021 gab es offenbar eine bislang unbekannte Spyware-Kampagne, bei der iPhone-Nutzende über eine schwerwiegende Lücke in iOS angegriffen wurden – die nahezu komplette Geräteübernahme inklusive. Dazu gehört die Aufnahme von Umgebungsgeräuschen per Mikrofon, das Fotografieren mit Selfie- und Hauptkamera oder auch der Zugriff auf 2FA-Routinen. Die Angriffswelle wurde von der Computersicherheitsgruppe Citizen Lab und Microsofts Threat-Intelligence-Abteilung ausgehoben. Zu den Opfern gehörten Journalisten, politische Oppositionelle und ein NGO-Mitarbeiter.

Innogames entlässt Mitarbeiter

Das Hamburger Entwicklerstudio Innogames streicht 75 Stellen. Bei etwa 430 Mitarbeitenden entspricht das 17 Prozent der Belegschaft. Die Entlassungen seien Teil einer strategischen Neuausrichtung, schreibt Innogames in einer Mitteilung. Das Studio entwickelt Mobilspiele wie "Forge of Empires" und "Rise of Cultures". Künftig will das zweitgrößte Entwicklerstudio Deutschlands in "innovativere Spielkonzepte" investieren, um neue Spieler zu erreichen.

